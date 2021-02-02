Житель Приангарья пойдет под суд за убийство трехлетнего ребенка

Судимый житель Нижнеилимского района Иркутской области избил трехлетнего сына своей сожительницы, мальчик умер от разрыва печени, сообщило СУ СКР по региону.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. 24-летний житель Нежнеилимского района, неоднократно судимый за преступления против личности и половой свободы, избил трехлетнего сына своей сожительницы. Он ударил мальчика по спине, голове, животу.

«Малолетний получил травму в виде разрыва печени. Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер. Молодой человек после совершения преступления скрылся», – сказано в сообщении следствия.

На следующий день подозреваемого в преступлении задержали. Теперь расследование дела завершено. За убийство ребенка ему грозит срок вплоть до пожизненного.