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Житель Приангарья пойдет под суд за убийство трехлетнего ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Судимый житель Нижнеилимского района Иркутской области избил трехлетнего сына своей сожительницы, мальчик умер от разрыва печени, сообщило СУ СКР по региону.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. 24-летний житель Нежнеилимского района, неоднократно судимый за преступления против личности и половой свободы, избил трехлетнего сына своей сожительницы. Он ударил мальчика по спине, голове, животу.

«Малолетний получил травму в виде разрыва печени. Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер. Молодой человек после совершения преступления скрылся», – сказано в сообщении следствия.

На следующий день подозреваемого в преступлении задержали. Теперь расследование дела завершено. За убийство ребенка ему грозит срок вплоть до пожизненного.

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