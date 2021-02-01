Житель Читы изнасиловал пожилую мать своей сожительницы

Житель поселка КСК Черновского района Читы сильно напился и изнасиловал 62-летнюю мать своей сожительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

По данным следствия, 38-летний мужчина напал на мать своей сожительницы, пока той не было дома. Обвиняемый был сильно пьян. Он избил пожилую женщину и изнасиловал.

Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Злоумышленника задержали. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее обвиняемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в 2018 году.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.