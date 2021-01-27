Театрам в Бурятии разрешили наполнять зал наполовину

Театры и кинотеатры Бурятии смогут работать с загрузкой зала в 50%. Но пока все посетители должны быть в масках и соблюдать дистанцию, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стала лучше, поэтому можно приступить к острожному снятию ограничений. Сейчас регионы, исходя из ситуации с заражаемостью, поэтапно смягчают ограничительные меры.

В понедельник, на очередном заседании оперативного штаба в Бурятии, присутствующие решили смягчить ограничения учреждений культуры. В театрах и кинотеатрах разрешили загрузку зрительных залов до 50%. Начнут работать культурно-досуговые учреждения, дома культуры и клубы в районах республики и Улан-Удэ также с загрузкой до 50%.

Все организации должны строго соблюдать требования и рекомендации федерального Роспотребнадзора. Это значит, что посетителям, пришедшим в театры, кинотеатры или сельские клубы, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.