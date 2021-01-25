Погибшая в пожаре в Омске девушка прыгала из окна, чтобы спастись

Пожар произошел в омской пятиэтажке в воскресенье, погибла девушка. СУ СКР по Омской области сообщило, что она прыгнула из окна, спасаясь, до приезда пожарных.

Пожар на улице 10 лет Октября произошел, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки в месте, где был расположен электрообогреватель. Погибла одна девушка, еще три человека пострадали, остальные жители эвакуировались.

«Скончалась одна девушка 23 лет, которая выпрыгнула из окна пятого этажа до приезда сотрудников МЧС», – сообщило следствие.

По факту происшествия назначена доследственная проверка. Будет назначена пожарно-техническое исследование для установления точных причин возгорания.