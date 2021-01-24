Полуженатая страна: почему опустели загсы?

Число свадеб в 2020 году резко снизилось. И причина не только в закрытых загсах и кафе из-за пандемии. Официальные узы сами по себе теряют популярность. Эксперты рассказали, почему молодежь предпочитает «полусвободу» и предположили, к чему это может привести.

С января по октябрь 2020 года, согласно данным Росстата, в России заключили брак 662 тысячи человек, в то время как год назад в этот же период поженились 801 тысяча человек. Такая же тенденция наблюдалась и в Сибири, где в 2020 году поженились только 80 тысяч — на 16 тысяч меньше, чем годом раньше.

Частично на это повлияла пандемия коронавируса — некоторые пары отложили регистрацию из-за невозможности прийти в загс с гостями, а затем организовать пышное торжество в ресторане. Косвенно причиной отказа от свадьбы в 2020 году могло стать и желание сэкономить в сложный период, когда многие сидели без работы. Но в целом пандемия лишь усилила многолетнюю тенденцию отказа от официального брака.

«В 2020 мы, среди прочего, наблюдали последние отголоски низкой рождаемости периода начала 90-х. Если учитывать, что средний возраст вступления в брак жителей городов-миллионников — 25-30 лет, то в 2020 году можно было наблюдать снижение количества браков среди населения этой возрастной группы просто потому, что физически людей этой возрастной группы меньше, чем какой-либо другой», — сказала руководитель онлайн-школы свадебного бизнеса Dahlia School.

Но, по ее словам, эта демографическая тенденция сходит на нет. Родившиеся после 2000 года уже входят в возраст создания браков.

Узы — помеха поискам

Психолог Олег Долгицкий также считает, что пандемия и численность возрастных групп — не главное. По его мнению, браки потеряли популярность в следствии долгих исторических и социальных процессов.

В начале XX века в царской России, а потом в СССР началось массовое переселение людей из деревень в города, что в итоге привело к разрушению структуры традиционного брака, в связи с установлением равноправия между обоими полами.

«В постиндустриальном обществе, где увеличилась продолжительность жизни, а выбор партнера стал более вариативен, сам процесс формирования семьи значительно растянулся во времени. Пары могут регистрировать союз и через пять и десять лет совместной жизни в гражданском браке», — сказал Долгицкий.

По его данным, ранние браки чаще всего распадаются уже в первый год совместной жизни. Статистика разводов многих пугает, поэтому мало кто стремится войти в брак максимально быстро.

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«Это общее состояние общества. Человек имеет много вариантов развития личности, и он находится на перепутье и ищет себя. Раньше все было яснее. В селе человек был бы трактористом или дояркой, в городе работал бы на заводе. А сегодня принципиально изменилась структура народного хозяйства. Непроизводственная сфера стала доминантной», — сказал доктор социологических наук Александр Новокрещенов.

По его словам, из-за поиска оптимальной жизни современный человек не хочет связывать себя узами брака, тем более, что они предполагают детей, а это дополнительные обязательства и траты на жилплощадь и образование.

По мнению Долгицкого, в 2020 году на многолетние тенденции наложились дестабилизации системы социальных отношений, снижение уровня доходов, отсутствия благоприятной картины будущего.

«Пандемия лишь включилась в общий глобальный тренд, в рамках которого идет увеличение продолжительности жизни, а вслед за ним и повышение возраста вхождения в брак. Влияние (пандемии) конечно будет, но отделить его от общего глобального тренда вряд ли возможно», — считает психолог.

Скорее всего, через 18 лет мы увидим недобор в армию. Что касается незарегистрированных браков, эта тенденция будет также продолжит нарастать, заключил эксперт.