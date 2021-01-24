Почему машины милиции в СССР красили в желтый цвет

Советские специалисты в 1962 году разработали максимально эффективные цветографические схемы для спецавтомобилей, в том числе, милицейских машин. Новая окраска должны была повысить заметность и познаваемость патрульных машин.

Цветовые схемы для спецавтотранспорта выбирались для обеспечения наибольшей дальности видимости автомобилей на различных фонах и в условиях различного освещения. Учитывалось также эмоционально-психологическое воздействие разных сочетаний цветов на участников движения, говорится в требованиях Госстандарта СССР.

Для окраски машин советской милиции с 1969 года начали использовать основной лимонно-желтый цвет и дополнительный — синий. При этом синюю полосу наносили на боковины кузова с учетом конфигурации машин: она могла затрагивать или не затрагивать крышку багажника и заднюю дверь.

Наименование «Милиция» наносилось основным цветом (желтым, иногда — белым) с каждой стороны на боковую полосу. На автомобили ГАИ на крышку багажника наносился синий круг с соответствующей надписью на нем. Герб СССР располагался на передних дверях автомобилей ниже синей полосы или наполовину на полосе.

После распада СССР уникальные разработки советских специалистов, по сути, были выброшены на помойку. По одной версии, от желтого цвета отказались под предлогом реформирования системы МВД. По второй версии, такая спецокраска оказалась слишком дорогой.