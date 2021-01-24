НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Почему машины милиции в СССР красили в желтый цвет

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © пресс-служба МВД РФ

Советские специалисты в 1962 году разработали максимально эффективные цветографические схемы для спецавтомобилей, в том числе, милицейских машин. Новая окраска должны была повысить заметность и познаваемость патрульных машин.

Цветовые схемы для спецавтотранспорта выбирались для обеспечения наибольшей дальности видимости автомобилей на различных фонах и в условиях различного освещения. Учитывалось также эмоционально-психологическое воздействие разных сочетаний цветов на участников движения, говорится в требованиях Госстандарта СССР.

Для окраски машин советской милиции с 1969 года начали использовать основной лимонно-желтый цвет и дополнительный — синий. При этом синюю полосу наносили на боковины кузова с учетом конфигурации машин: она могла затрагивать или не затрагивать крышку багажника и заднюю дверь.

Наименование «Милиция» наносилось основным цветом (желтым, иногда — белым) с каждой стороны на боковую полосу. На автомобили ГАИ на крышку багажника наносился синий круг с соответствующей надписью на нем. Герб СССР располагался на передних дверях автомобилей ниже синей полосы или наполовину на полосе.

После распада СССР уникальные разработки советских специалистов, по сути, были выброшены на помойку. По одной версии, от желтого цвета отказались под предлогом реформирования системы МВД. По второй версии, такая спецокраска оказалась слишком дорогой.

Тема: Бывший СССР
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
«Монолитная» история новосибирского Коммунального моста
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
смотреть все
Авто #Автопром #История
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал цель «разоблачений» Навального
•
Путин ответит взаимностью на готовность США к диалогу
•
Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира
•
Человечеству предсказали переход на энергию из биоорганизмов
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Три машины столкнулись на Большевистской в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 24.01.2021 20:01
Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку
Сибирь 24.01.2021 12:07
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Сибирь 24.01.2021 09:29
Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске
Сибирь 23.01.2021 20:36
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5229
Россия представила проект авианосца «Варан»
2653
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2542
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2348
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал цель «разоблачений» Навального
•
Путин ответит взаимностью на готовность США к диалогу
•
Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира
•
Человечеству предсказали переход на энергию из биоорганизмов
О самом главном
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

oleg_d

да вроде оказывается ни чей, он сам по себе

Alhazred

Так Навальный и иже с ним просто рвутся к кормушке. Ничего менять они в принципе не собираются. Ну кроме...

Alhazred

Просим перемен! Девочка Катя - борец с режимом))) https://colonelcassad.livejournal.com/6500068.html

mosquito__2010

ХА ! - та этож собирательный образ местных Уначальниц и прочих 69-ых с Максимками !!! ржунимагу

Testik

Я все понимаю, но не пойму большинства из нас, которые крайне негативно относятся к Навальному и его...