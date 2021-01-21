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Владыка в СИЗе окропил святой водой ковидный госпиталь в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Владыка Новокузнецкий и Таштагольский Владимир в противочумном костюме побывал в ковидном госпитале и окропил помещения святой водой — фотографии разместил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях.

«Архипастырь побывал в каждой палате, помолился о выздоровлении всех, кто проходит лечение в больнице, окропил святой водой и каждому подарил небольшую икону "Крещение Господне"», — написал Кузнецов.

По словам Кузнецова, Владыка Владимир уже переболел коронавирусом. Сейчас в ковидном госпитале ГБ №1 на лечении находятся 204 пациента — в основном пожилые люди от 60 и старше. Помощь им оказывают 40 медицинских работников, а за весь период пандемии лечение здесь получили более 6тысяч человек.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пожизненная синекура. Назначили и до самой гробовой доски в партноменклатуре... . прямо некрофилия какая...

karuto

Детей подставлять может только полное ничтожество.

Uynachalnica

Пора и новый госсовет старейшин организовывыть, а бояр назначенных по возрасту от трона рассаживать.

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

CaRdan

Ты иди в своей Америке призывай детей к беспорядкам.