Владыка в СИЗе окропил святой водой ковидный госпиталь в Кузбассе

Владыка Новокузнецкий и Таштагольский Владимир в противочумном костюме побывал в ковидном госпитале и окропил помещения святой водой — фотографии разместил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях.

«Архипастырь побывал в каждой палате, помолился о выздоровлении всех, кто проходит лечение в больнице, окропил святой водой и каждому подарил небольшую икону "Крещение Господне"», — написал Кузнецов.

По словам Кузнецова, Владыка Владимир уже переболел коронавирусом. Сейчас в ковидном госпитале ГБ №1 на лечении находятся 204 пациента — в основном пожилые люди от 60 и старше. Помощь им оказывают 40 медицинских работников, а за весь период пандемии лечение здесь получили более 6тысяч человек.