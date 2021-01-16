Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО

Изменения правил прохождения техосмотра автомобилей вызовет коллапс системы выдачи полисов ОСАГО, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«1 марта страну ждет коллапс системы выдачи ОСАГО. Новых центров техосмотра не появится не то что в райцентрах, далеко не во всех регионах они есть или будут созданы к этой дате. В итоге страховые не смогут без диагностической карты продать ОСАГО, а сделать карту негде», — написал Шапарин в Facebook.

Поправки в закон о техосмотре вступят в силу с 1 марта. После этой даты процедуру технического осмотра начнут фиксировать на фотографиях — для оформления диагностической карты потребуются два снимка: до и после диагностики.

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Изображения вместе с координатами места съемки отправятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Проходить техосмотр придется в центрах, которые к этому времени установят необходимое оборудование.

Стоимость техосмотра операторы будут устанавливать самостоятельно, но в рамках диапазона цен, заданного региональными властями и рассчитанного по методике федеральной антимонопольной службой. Пока эта методика только разрабатывается.