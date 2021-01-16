НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Фото: © Sibnet.ru

Изменения правил прохождения техосмотра автомобилей вызовет коллапс системы выдачи полисов ОСАГО, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«1 марта страну ждет коллапс системы выдачи ОСАГО. Новых центров техосмотра не появится не то что в райцентрах, далеко не во всех регионах они есть или будут созданы к этой дате. В итоге страховые не смогут без диагностической карты продать ОСАГО, а сделать карту негде», — написал Шапарин в Facebook.

Поправки в закон о техосмотре вступят в силу с 1 марта. После этой даты процедуру технического осмотра начнут фиксировать на фотографиях — для оформления диагностической карты потребуются два снимка: до и после диагностики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем плох запуск автомобиля без ключа

Изображения вместе с координатами места съемки отправятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Проходить техосмотр придется в центрах, которые к этому времени установят необходимое оборудование.

Стоимость техосмотра операторы будут устанавливать самостоятельно, но в рамках диапазона цен, заданного региональными властями и рассчитанного по методике федеральной антимонопольной службой. Пока эта методика только разрабатывается.

Тема: Дорожные войны
Власти задумали лишать прав за накопленные за год нарушения ПДД
Изменились правила сдачи экзамена на права
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
Заработал штраф за проезд зайцем по платным автодорогам
смотреть все
Авто #Автоправо
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
•
Microsoft изменит дизайн Windows 10
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
Сибирь 16.01.2021 12:45
Крещение в Новосибирске будет морозным
Сибирь 16.01.2021 06:48
Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионы чужих долгов
Сибирь 15.01.2021 17:02
Слетевшее с моста в Горно-Алтайске авто попало на видео
Сибирь 15.01.2021 16:16
Самое популярное
Геймер стал миллионером из-за детского увлечения
4545
Мужчин-импотентов выдала походка
4525
Путин приказал колоть вакциной всех
3288
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
3239
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
•
Microsoft изменит дизайн Windows 10
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

skalka136

эй в госдуме!!!есть возможность внести новый закон с наказанием судебных приставов за такие дела...и...