Медведев увидел гражданскую войну в США

Происходящие в США события являются холодной гражданской войной, которая началась из-за раскола общества и недостатков американской политической системы, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея. Сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения», — цитирует Медведева ТАСС.

Политик полагает, что к беспорядкам в Вашингтоне привела цепочка событий, в основе которой лежит «архаичная система выборов». При этом раскол в американском обществе продолжает нарастать, страна может столкнуться с новыми волнами насилия и беспорядков, уверен Медведев.

Описывая раскол, Медведев упоминает четыре линии противостояния. Это разломы между консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционалистских установок, между законопослушными и готовыми нарушить закон людьми, между работниками высокотехнологичных отраслей и теми, «кто остается за бортом», а также между федеральным центром и руководством ряда штатов и городских администраций.

Конгресс США ранее утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек.