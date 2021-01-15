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Слетевшее с моста в Горно-Алтайске авто попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобиль в Горно-Алтайске слетел с моста во время обгона. Видео произошедшего, снятое на видеорегистратор другого авто, распространяется в социальных сетях.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел накануне в республиканской столице по улице Ленина.

38-летняя местная жительница на автомобиле Honda Odyssey, совершая обгон, не учла дорожные условия, не справилась с управлением. В итоге машина налетела на ограшение и упала на лед реки.

В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными ушибами доставили водителя и ее ребенка 2018 года рождения, госпитализация им не потребовалась.

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