Крещение в Новосибирске будет морозным

Выходные в Новосибирской области будут теплыми, но к Крещению похолодает, ночью температуры опустятся ниже 20-градусной отметки, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в выходные морозы ослабнут. Днем в субботу уже будет 10-12 градусов, в воскресенье – 4-6 градусов ниже нуля, в понедельник – 6-8 градусов. Возобновятся небольшие снегопады и метели.

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«19 января мы ждем некоторого усиления морозов. Крещение будет довольно прохладным», – сказала собеседница. По ее словам, в ночь на вторник будет 24-25 градусов, днем – 12-17 градусов ниже нуля.

Ожидается, что после Крещения выйдет очередной циклон и вновь потеплеет, характер погоды в течение всей недели будет неустойчивым.