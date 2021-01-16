Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили

Немного не уследил за машиной в морозы — и вот уже стартер молчит. Корреспонденты Sibnet.ru вместе со специалистами выехали на помощь замерзшему авто и узнали, как правильно отогревать технику и как можно предотвратить такую ситуацию.

Пациент сегодня — Toyota Premio 2001 года выпуска. Оказалось, что хозяин вернулся с ночной смены, забыл включить автопрогрев и за 16 часов машина замерзла.

Ставить диагноз и определять способ лечения будет экипаж 430 службы техпомощи на дороге «Отогрев авто 54».

Техник Владимир Щербинин осмотрел авто, выяснил, что нет запаха бензина — обычно он есть, если залило свечи. «Масло загустело, и двигатель не может его прокрутить, аккумулятор подсел», — считает он.

Команда достает тепловую пушку, подцепляет аккумулятор к машине-донору, обязательно ставит огнетушитель. Начинается прогрев.

Для отогрева автомобилей используют дизельные пушки, которыми согревают холодные помещения, и гофрированный рукав, растягивающийся до трех метров. У аппарата должен быть специальный искрогаситель, чтобы не вырвалось пламя.

Обычно пушка настроена на 380 градусов, для замерзших авто температуру снижают до 200. Самое главное при прогреве — чтобы гофра не касалась автомобиля. Если есть пластиковая защита, тогда трубу сужают и отводят подальше. В таком случае время прогрева увеличивается.

Проходит 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы разморозить несложный объект. И действительно — машина сразу же заводится.

В Новосибирске отогрев автомобиля стоит от 1 тысячи рублей.

Почему замерзает автомобиль?

По словам Щербинина, замерзают все, но чаще это происходит с японскими и корейскими автомобилями. Чуть меньше обращений от владельцев машин, у которых стоит Webasto — это Mercedes и BMW. А представитель российского автопрома встретился специалисту всего лишь раз за зиму.

В несильный мороз до минус 25, как правило, не запускаются двигатели у неподготовленных машин: когда у них старое масло, плохие свечи или незаряженный, необслуженный аккумулятор.

Проблемы могут возникнуть и у стоящего на автопрогреве авто. Если машина стоит под уклоном, задом кверху, то конденсат не уходит из трубы, автомобиль глохнет, а затем жидкость в трубе застывает и образуется лед. Особенно часто такая «болезнь» проявляется у Toyota RAV4.

Такие машины, с промерзшей трассой, укрывают чехлом и греют по частям — сначала двигатель, затем выхлопную систему. Обычно процесс занимает 20-30 минут.

В морозы сильнее минус 25 специалисты не рекомендуют самостоятельно заводить авто, потому что холодный двигатель может выдавить масло, сам человек может перекрутить стартер и сломать его.