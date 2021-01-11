Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России

Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен у жителя России, вернувшегося из Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В декабре власти Великобритании сообщили, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в Англии. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

«У одного человека это был коронавирус нового штамма», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1», комментируя результаты обследования россиян, вернувшихся из Великобритании. Человек, у которого был выявлен новый штамм коронавируса, чувствует себя хорошо, отметила она.

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По ее словам, случай заражения британским штаммом коронавируса был зафиксирован в России еще в конце прошлого года, сейчас человек уже не заразен, заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и британский штамм. Кроме того, зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него, подчеркнула Попова.