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Аудиокниги в Wink, под которые уснут дети

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Фото: © Victoria_Borodinova

Новогодние праздники сбивают режим сна не только у взрослых, но и у детей. Уложить ребенка читая сказку — дело небыстрое. Чтобы чадо спокойно заснуло, а родители моги отдохнуть, на помощь придут аудиокниги.

В видеосервисе Wink собран целый раздел аудиокнижек для детей. Там найдутся сказки, колыбельные, басни и музыка на любой вкус и возраст.

Кроха успокоится и сладко заснет под «Мамины колыбельные» Веры Дворяниновой или под классическую музыку для детей. А если малыш любит фантазировать, можно включить ему аудиосказку. В Wink их множество: от «Спящей царевны» и «Морозко» до «Маленького принца» и «Алисы в стране чудес».

Стоимость аудиокниг в «Винке» разная. Средняя цена — от 129 до 299 рублей. При покупке аудиокнига навсегда остается в доступе пользователя.

Кроме платного контента в видеосервисе Wink можно получить в подарок 120 телеканалов, 30 тысяч фильмов и сериалов, которые входят в пакет «Новогодний». До 31 января Wink дарит промокоды на подключение пакета бесплатно. 

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