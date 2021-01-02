Какая незамерзайка не замерзает зимой?

От состава и качества незамерзайки зависит безопасность езды. Автомобилисты стараются покупать жидкость, на этикетке которой указаны низкие температуры застывания. Но соответствует ли этикетка реальности и чем опасна незамерзайка с обочины?

Согласно статистики, в 2020 году автомобилисты экономили при подготовке к зиме, потратив вдвое меньше денег, чем в 2019 году. Сказался рост цен и изменения курса валют. Экономили, в том числе и не покупке стеклоочистителя, стараясь выбирать более дешевый вариант на полках в магазинах, или покупая незамерзайку у обочины «с рук».

Эксперты передачи «НашПотребНадзор» проверили, пишут ли производители правду на этикетах незамерзайки, и что на самом деле входит в состав стеклоочистителей. Для эксперимента взяли жидкость шести марок: «Ека», «Чисто Плюс», «Delta», «Татнефть», «Gibson» и безымянную незамерзайку, купленную у дороги.

Сначала градус, при котором застывает жидкость, решили проверить с помощью рефрактометра. Этот прибор измеряет показатель преломления света.

«Когда луч света из воздуха в жидкость попадает, из-за того, что скорость света в воздухе и жидкости разная, луч изменяет угол своего падения. Вот то, на какой угол луч отклоняется переходя в жидкость и измеряют рефрактометром. Чем больше преломления, тем больше в жидкости спирта», — объяснил кандидат химических наук Андрей Дорохов.

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Согласно показаниям прибора, самые быстрозамерзающие — это жидкости с рук и стеклоочиститель «Gibson». Они якобы застывают при 5-6 градуса ниже нуля. А самые морозостойкие— «Татнефть» и «Delta». Они замерзают при минус 38 и минус 26 соответственно.

Однако эксперты подчеркивают, рефрактометр хорош, когда жидкость состоит исключительно из изопропилового спирта и воды. Но подавляющее большинство производителей используют добавки — поверхностно-активные вещества (ПАВ), красители, отдушки.

ПАВы умеют «обволакивать» мельчайшие пылинки, попавшие на стекло и при смывке они не будут царапать поверхность. Качественные ПАВы делают жидкость хорошо пенящейся и грязь со стекла исчезает быстрее.

Проверка огнем и азотом

Второй способ, который опробовали эксперты — огонь. Он широко распространен в среде автомобилистов. Считается, что если жидкость хорошо горит, значит спирта много и стеклоочиститель не замерзнет. В ходе эксперимента загорелась только незамерзайка от «Татнефти».

Но этот способ, во-первых, опасный, во-вторых, недостоверный. Огненный способ может не помочь в определении доли изопропилового спирта в жидкости. Узнать о его содержании в продукте может только прибор ареометр. Этот прибор показал наличие изопропилового спирта во всех незамерзайках, кроме той, что куплена у обочины.

Но это не значит, что спирта в ней нет, просто спирт там метиловый. Он дешевле, чем изопропиловый, и не имеет такого противного запаха. А значит в него не надо добавлять большое количество отдушек, поэтому и цена ниже.

Раньше подавляющее большинство незамерзаек в России делали с добавлением метилового спирта, но, к сожалению, некоторые соотечественники использовали стеклоочиститель не по назначению, а в качестве горячительного напитка и травились.

С 2000 года приказом главного санитарного врача в России запрещается использование метанола для производства стелкоомывающих жидкостей. Но подпольных производителей это не останавливает. Такая незамерзайка активно продается — она дешевле, но и опаснее.

Смертельная доза метилового спирта — 50 миллилитров. При меньшей дозе наступает слепота. Конечно, автомобилист заливший в бак такую незамерзайку вряд ли ослепнет. Но если ее пары попадут в салон через вентиляцию, головокружение и головная боль владельцу авто обеспечены.

#Авторынок Рейтинг нешипованных «липучек»

По стандартам ГОСТ, температуру замерзания стеклоочистителя определяют с помощью жидкого азота. Дома этого сделать не получится. А в лаборатории можно. Из проведенного эксперимента выяснилось, что почти все жидкости кроме одной не соответствуют заявленной температуре замерзания.

Обещанный градус (минус 10) выдерживает лишь очиститель «Ека». Но это слишком «теплая» температура для российской зимы. «Жидкость внутри пластиковых бачков авто (при замерзании) расширяется и ломает пластик», — предупредил ведущий научный сотрудник ВНИИ холодильной промышленности Владимир Корниенко.

Впрочем, подвели и остальные жидкости: «Чистоплюс» застыл при минус 11, хотя на этикетке написано, что мерзнет при 20 градусах ниже нуля. «Delta» замерзла при минус 13,5 при заявленных 20 градусах.

Даже самая дорогая незамерзайка от «Татнефти» превратилась в лед при минус 18, хотя производитель уверял, что выдержит и минус 26. «Гибсон» замерз при температуре в минус 21, а безымянный стеклоочиститель при минус 18.