Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»

Фрикционные, или нешипованные зимние шины рассматриваются как альтернатива привычной шиповке. Какие «липучки» завоевали признание автомобильных экспертов в сезоне 2020/2021?

Независимая финская организация TestWorld и российский журнал «За рулем» протестировали комплекты «липучек» размером 205/55 R16 и описали их плюсы и минусы.

Continental VikingContact 7

1 место «За рулем», 2 место TestWorld

Немецкий производитель обещает резиновую смесь, оптимизированную для условий России и Скандинавии, которая не теряет эластичности благодаря добавке рапсового масла. Шины оснащены шумопоглощающим материалом.

Эксперты «За рулем» считают, что у этих шин лучшее сцепление на льду и сухом асфальте, отличное на снегу, а также превосходная управляемость на снегу. С такими характеристиками соглашается TestWorld, добавляя в плюсы хорошую управляемость на мокром асфальте: хотя реакции несколько замедленные, но шины ведут себя стабильно.

В минусы «За рулем» записывает замечания по управляемости при выполнении экстремального маневра, но называет их незначительными. TestWorld указывает на склонность к потере сцепления на задней оси при резком маневре на сухом асфальте.

Nokian Hakkapeliitta R3

2 место «За рулем», 1 место TestWorld

Финны добавили в резиновую смесь мельчайшие частицы из возобновляемого безопасного материала. Эти частицы имеют острые грани, которые проявляются на протекторе по мере износа.

Высокое сцепление, лучшая экономичность, надежная управляемость на снегу и льду — такие плюсы выделяет «За рулем». TestWorld соглашается с этим, перечисляя те же самые пункты. Также у шин короткий тормозной путь, низкий уровень шума, низкое сопротивление качению. А результаты на сухом и мокром покрытии выше среднего, что может считаться серьезным достижением, поскольку совмещение высокого сцепления на снегу/льду и асфальте является сложной задачей.

«За рулем» не видит минусов. TestWorld замечает только, что курсовая устойчивость могла бы быть и лучше.

Goodyear UltraGrip Ice 2

3 место «За рулем», 4 место TestWorld

Шина разрабатывалась три года. По заявлению производителя, резина имеет улучшенную управляемость и торможение на снегу и льду и более четкое сцепление с зимней дорогой, а фирменный рисунок гарантирует отличную работу на мокром асфальте.

По результатам тестов «За рулем» шины показали лидирующие тормоза на льду, а также отличные поперечное сцепление на льду и тормоза на мокром асфальте. TestWorld добавляет к этим плюсам низкое сопротивление качению.

Из минусов «За рулем» отмечает непонятную управляемость при экстремальном маневрировании на снегу. У TestWorld больше претензий: относительно низкая боковая устойчивость на льду, из-за чего шины могут потерять сцепление в резком повороте, склонность к недостаточной поворачиваемости на снегу и неточные реакции на повороты руля на сухом асфальте.

Michelin X-Ice Snow

3 место TestWorld, не тестировалась «За рулем»

Французская новинка отличается оригинальным составом резиновой смеси Flex-Ice, в которую добавили особые эластомеры, а также ламелями более глубокой нарезки. Они помогают на льду отводить воду из пятна контакта и увеличивают количество кромок для более эффективного сцепления на скользких поверхностях.

TestWorld выделяет плюсами короткий тормозной путь на льду, хорошую управляемость и высокий уровень безопасности на снегу. При резком маневре на асфальте шины надежно удерживают сцепление (хотя реакции на повороты руля несколько неточные).

Недостатками стали несколько замедленные реакции на повороты руля на льду, а также относительно длинный тормозной путь на асфальте.

Pirelli IceZero FR

4 место «За рулем», 5 место TestWorld

Шина балансирует между мягкой «скандинавкой» и более жесткой «европейкой». В покрышках реализована технология, позволяющая сохранить контроль над автомобилем в случае прокола и безопасно продолжить движение даже при резкой потери давления в шине.

Эксперты «За рулем» из достоинств отмечают отличные тормоза на снегу, азартную управляемость на льду и снегу и курсовую устойчивость на снегу, а специалисты из TestWorld — короткий тормозной путь на сухом асфальте.

Претензий к шине больше. «За рулем» описывает ее как довольно шумную и с повышенным топливным аппетитом. TestWorld замечает нестабильное поведение на льду и снегу: сначала шины демонстрируют отличные боковую устойчивость и управляемость, но потом сцепление может резко исчезнуть. Другие недостатки — очень длинный тормозной путь, относительно слабая боковая устойчивость и неточные реакции на повороты руля на мокром асфальте, а также недостаточно хорошая курсовая устойчивость.

Hankook Winter i*Cept iZ2

5 место «За рулем», 6 место TestWorld

Отличительные характеристики южнокорейской шины — увеличенное число шашек рисунка протектора и Z-образные плечевые блоки, равномерно распределяющие давление для лучшего контакта с поверхностью. В состав резины добавлена силика.

Достоинства, по версии «За рулем», — беспроблемная управляемость на снегу при активном вождении и приличные проходимость и курс на снегу. TestWorld отмечает логичное поведение без неприятных сюрпризов на снегу и низкое сопротивление качению. На сухом покрытии шины замедленно реагируют на действия водителя, но при этом надежно удерживают сцепление на задней оси

Минусом «За рулем» называет не очень четкую курсовую устойчивость на асфальте. TestWorld считает, что шины нестабильно себя ведут на мокром покрытии, а на льду при слишком резком повороте руля создается опасность заноса.