Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически

Производство обновленной Lada Niva с дополнительным именем Travel стартовало на этой неделе. Как внешне изменилась машина, что у нее будет под капотом и когда начнутся продажи?

Lada Niva — «преемница» модели ВАЗ-2121 «Нива», представленной на Московском международном автосалоне в 1998 году. С 2002 года производилась под именем Chevrolet Niva. В 2020 году модель вернулась в линейку АвтоВАЗа, после того как концерн выкупил часть акций GM-Avtovaz и снова получил права на товарные знаки «Нива» и «Niva».

Продажи модернизированной Lada Niva Travel, предположительно, стартуют в феврале 2021 года.

Вариация Toyota RAV4

Lada Niva Travel — второй рестайлинг модели. Автомобиль получил новые переднюю часть, задний бампер со светодиодными фонарями и молдинги.

«В передней части мужественный характер автомобиля подчеркнут новым капотом с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами», — так АвтоВАЗ описал изменения.

Первым серийным автомобилем, сошедшим с конвейера предприятия, стал внедорожник в версии Off-road. В этом исполнении Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

В Сети сразу же обратили внимание, что передок обновленной Niva напоминает Toyota RAV4. «В 2021, в канун совершеннолетия модели, мы наконец увидим морду а-ля РАВ4?! Гениально!» — написал один из комментаторов.

Старые двигатель и интерьер

АвтоВАЗ официально не объявлял технические характеристики рестайлинговой модели, но одобрение на тип транспортного средства уже получено.

Автомобиль по-прежнему будут оснащать 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач — пятиступенчатая механика, привод — постоянный полный, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Габариты рестайлинговой Lada Niva: длина — 4099 миллиметров, ширина — 1804 миллиметров, высота — 1652 миллиметров, то есть на 43 миллиметров длиннее и на 4 миллиметров шире, чем у уходящего внедорожника. Прирост произошел за счет новой носовой части и расширителей арок.

Снаряженная масса внедорожника варьируется от 1465 до 1515 килограммов в зависимости от комплектации. Изменилась технически допустимая полная масса по осям: суммарная нагрузка на переднюю теперь не должна превышать 990 килограммов, на заднюю — 1050 килограммов.

Возможно, Lada Niva Travel получит колесные диски размером R17 — такие значатся в ОТТС наравне с 15- и 16-дюймовыми.

Изменений в интерьере обновленной «Нивы» тоже не произошло. Автомобиль комплектуется мультимедийной системой, задними парктрониками и камерой заднего вида. Кроме того, в оснащение входит подогрев передних сидений, система климат-контроля, а также электрический привод и подогрев наружных зеркал.

Lada Niva уходящего образца стоит от 738 тысяч рублей.

Почему в российских авто ничего не меняется?

«За 20 лет изменили морду авто и чуть расширили пластиковые накладки. Диски любые в магазине можно купить. Раздатка и мосты как выли, так и воют, двигатель еще итальянцы придумали в 50-х годах, наши до сих пор ставят, там, как было 78 л.с., так и осталось. Ресурса нет, мощности нет, крутящего момента нет, экономичности нет...» — эмоционально высказался один из пользователей Сети.

По мнению главного редактора журнала «Движок» Илья Огородникова, так происходит, потому что для отечественных автолюбителей соотношение цены и количества выполняемых автомобилем функций гораздо важнее любых других параметров, и об этом свидетельствует спрос на машины.

«Так что абсолютно закономерен тот факт, что модернизация подобных бюджетных "ретро-моделей" проходит по наименее затратному сценарию (как правило, декоративному), чтобы как можно дольше удерживать низкую цену - это определяющий критерий. Ну, а как машина выглядит и на кого похожа, не имеет либо вообще никакого значения, либо абсолютно второстепенное. Все это в полной мере относится и к рестайлингу Lada Niva Travel», — отметил он.