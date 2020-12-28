Присяжные вынесли вердикт Шамсутдинову

Присяжные заседатели вынесли в понедельник вердикт солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в расстреле восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкалья.

Суд по делу Шамсутдинова начался в ноябре, спустя год после трагедии в воинской части. Заседания проходили с участием присяжных. В понедельник они выслушали напутственное слово, удалился в комнату для совещания, а затем вынес вердикт.

Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство сослуживцев в Забайкалье. Но, по мнению присяжных, он заслуживает снисхождения. После вынесения вердикта присяжных, суд должен вынести приговор.

По версии следствия, 25 октября 2019 года солдат-срочник при смене караула открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое получили тяжелые ранения. Рядового Шамсутдинова обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), а также по части 3 статьи 30 УК РФ, и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).