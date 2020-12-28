Мороз до 45 градусов придет в Хакасию

Аномально морозная погода придет в Хакасию в конце декабря, температура воздуха опустится до 45 градусов, сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации Хакасского гидрометцентра, 28-30 декабря по Республике Хакасия местами ожидается сильный мороз — температура воздуха составит ночью 40-45 градусов.

В Абакане ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более.

По данным ГУ МЧС по региону, низкие температуры и гололед могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества ДТП. Водителям рекомендуют избегать дальних поездок, поездок в гололед при порывистом ветре и метели.