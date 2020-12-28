НАВЕРХ

Мороз до 45 градусов придет в Хакасию

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © Андрей Кучеренко

Аномально морозная погода придет в Хакасию в конце декабря, температура воздуха опустится до 45 градусов, сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации Хакасского гидрометцентра, 28-30 декабря по Республике Хакасия местами ожидается сильный мороз — температура воздуха составит ночью 40-45 градусов. 

В Абакане ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более.

По данным ГУ МЧС по региону, низкие температуры и гололед могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества ДТП. Водителям рекомендуют избегать дальних поездок, поездок в гололед при порывистом ветре и метели.

Еще по теме
Циклон принесет в Новосибирск потепление
Дайверы нарядили елку на дне Байкала
Перечислены десять самых поразительных мест в России
Синоптики сообщили, когда лютые морозы отступят от Сибири
смотреть все
Хакасия #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Рыболовное судно обледенело и затонуло в Баренцевом море
•
Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей
•
Нотариальные документы защитили QR-кодом
•
Беспилотник «Орион» впервые показали в ударном варианте
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девять томичей обратились в больницы с обморожениями
Сибирь 28.12.2020 14:30
Красноярские ученые объяснили голубой цвет елей
Сибирь 28.12.2020 14:19
Сибирские эксперты нашли в красной икре опасные микроорганизмы
Сибирь 28.12.2020 14:01
Мороз до 45 градусов придет в Хакасию
Сибирь 28.12.2020 13:39
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
21239
Wink: как впятером смотреть одну подписку
18688
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
17813
Советы школьнику, который хочет стать программистом
16167
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рыболовное судно обледенело и затонуло в Баренцевом море
•
Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей
•
Нотариальные документы защитили QR-кодом
•
Беспилотник «Орион» впервые показали в ударном варианте
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Польский эксперт дал России 30 лет до краха
38
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
27
Путин проследит за ценами на продукты
21
Новая должность появится в российских школах
21
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
17