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Эксперты указали на главный критерий хорошего коньяка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Звездочки на бутылке недорого напитка — не более чем маркетинговый ход, а качественная бутылка и этикетка могут скрывать опасный фальсификат. Эксперты назвали главный критерий хорошего коньяка.

Новый год — самый «пьяный» праздник в стране. Соотечественники выпивают в период каникул около 1,3 миллиарда бутылок с разным содержимым, свидетельствует статистика «Трезвой России». 

Коньяк — один из самых подделываемых продуктов. Раньше производители советовали обращать внимание на этикетку, так как подделка всегда была неаккуратной. 

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Но сейчас недобросовестные продавцы скупают стеклотару от настоящего коньяка и заливают туда фальсификат. Поэтому не всегда бутылка и этикетка помогут отличить качественный продукт.

Звездочки на этикетах часто также не более, чем маркетинговый ход. «Раньше все объяснялось достаточно просто: три звездочки — трехлетней выдержки коньяк, пять — пятилетней. Но сейчас звезды никакого отношения к реальности не имеют», — отметил историк русской кухни Павел Сюткин в программе «Нашпотребнадзор».

«Пятилетний» коньяк запросто может быть приготовлен в цистерне за несколько месяцев. Это не коньяк, а бренди, и не всегда плохого качества.

Главным критерием выбора хорошего коньяка остается цена. Если на полке стоит бутылка, стоимость которой не превышает 500 рублей — это не коньяк. Французские производители советуют россиянам поднимать ценовую планку, так как хороший продукт не может быть дешевым.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

Uynachalnica

Во как, уже не рейтинг, а уровень одобрения политики?! 71% во нешней, с какого перепугу? Что он вообще...

krest.aa

Мат стоит в отношение Путина, ё-моё.