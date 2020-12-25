Режим «черного неба» объявлен в городах Кузбасса

Режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором в воздухе накапливаются загрязняющие вещества, введен на сутки в Кемерове, а в Новокузнецке и Прокопьевске — на четыре дня, сообщило Минприроды Кузбасса.

В Кемеровской области с субботы по понедельник ожидаются сильные морозы до 45 градусов, слабый ветер, преимущественно без осадков. В таких условиях в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора.

Промышленным предприятиям Кемерова «рекомендовано» сократить выбросы до вечера 26 декабря. В Новокузнецке и Прокопьевске — до вечера 29 декабря.

В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске режим НМУ с наступлением холодов вводился с конца ноября и сохранялся более двух недель из-за отсутствия осадков и ветра. При этом в конце ноября Роспотребнадзор выявил в Кемерово и Новокузнецке превышение нормативов в 3,4 раза по саже, сероводороду, гидрохлориду, формальдегиду и бензапирену.