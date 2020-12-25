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Режим «черного неба» объявлен в городах Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором в воздухе накапливаются загрязняющие вещества, введен на сутки в Кемерове, а в Новокузнецке и Прокопьевске — на четыре дня, сообщило Минприроды Кузбасса.

В Кемеровской области с субботы по понедельник ожидаются сильные морозы до 45 градусов, слабый ветер, преимущественно без осадков. В таких условиях в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора.

Промышленным предприятиям Кемерова «рекомендовано» сократить выбросы до вечера 26 декабря. В Новокузнецке и Прокопьевске — до вечера 29 декабря.

В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске режим НМУ с наступлением холодов вводился с конца ноября и сохранялся более двух недель из-за отсутствия осадков и ветра. При этом в конце ноября Роспотребнадзор выявил в Кемерово и Новокузнецке превышение нормативов в 3,4 раза по саже, сероводороду, гидрохлориду, формальдегиду и бензапирену.

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Топ комментариев

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.