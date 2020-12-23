Блокирование улиц стало уголовным преступлением

Госдума в среду приняла в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за блокирование транспорта, если это привело к причинению вреда здоровью или повреждению имущества.

Поправки вносятся в статью 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Автором инициативы выступил депутат из «Единой России» Дмитрий Вяткин. Кроме уголовной ответственности, документ также предусматривает штрафы и принудительные работы

Если вред здоровью был легкий, то за нарушение грозит до двух лет лишения свободы. Если средний — до трех лет. До четырех — если вред здоровью был тяжким или если нанесен крупный ущерб имуществу; до восьми — если это привело к смерти одного человека и до десяти — если это привело к двум и более смертям.

Законодательная инициатива была внесена после того, как на фоне пандемии коронавируса участились случаи, когда машины «скорой помощи» не могли быстро доставить пациентов в больницы из-за отказа водителей других автомобилей уступить дорогу.