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Простые рецепты: как сделать коктейли дома

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодний стол можно разнообразить алкогольным коктейлями в домашних условиях. Такой вариант подачи подходит для праздничного стола и может удивить гостей. Это могут быть как известные во всем мире коктейли, так и напитки на основе мартини и шампанского.

Для приготовления коктейлей дома понадобятся шейкер и лед. Если шейкера, нет можно обойтись небольшой стеклянной банкой с пластиковой крышкой. Но без льда ничего не получится — он охлаждает напитки и притупляет резкий вкус спиртов, поясняет бармен Александр Илларионов. Лед можно заранее заморозить в обычных формочках или специальных пакетах.

Популярные коктейли

Апероль Шприц

Ингредиенты:
- апероль — 100 миллилитров
- игристое вино (просекко) — 100 миллилитров
- содовая — 20 миллилитров
- долька апельсина

Приготовление:
1. Наполнить бокал для вина льдом
2. Добавить просекко и апероль
3. Затем влить содовую и перемещать аккуратно ложкой
4.Украсить долькой апельсина


Фото: Missvain / CC BY 4.0

«Голубая лагуна»

Ингредиенты:
- водка — 50 миллилитров
- ликер — 20 миллилитров
- «Спрайт» — 150 миллилитров
- кубики льда — 200 граммов

Приготовление:
1. Высокий бокал наполнить льдом доверху
2. Налить в бокал ликер и водку
3. Налить «Спрайт» доверху и аккуратно размешай ложкой

Белый русский

Ингредиенты:
- водка — 50 миллилитров 
- кофейный ликер — 25 миллилитров
- сливки (11% жирности) — 25 миллилитров

Приготовление: 
1. В невысокий стакан насыпать лед, налить ликер, водку и сливки 
2. Перемешать аккуратно ложкой

Коктейли с шампанским

Мимоза

Ингредиенты:
- апельсиновый сок — 90 миллилитров
- игристое вино — 90 миллилитров

Приготовление:
1. В охлажденный высокий бокал вылить свежевыжатый или пакетированный сок, долить вино
2. Украсить апельсиновой цедрой

Фото: Pandies / Attribution License

Россини

Ингредиенты:
- свежая или размороженная клубника — пять ягод
- игристое вино — 120 миллилитров

Приготовление:
1. Клубнику размять вилкой или измельчить в блендере
2. Положить пюре в шейкер или в стакан с широким дном
3. Влить вино. 
4. Наполнить емкость кубиками льда. Аккуратно перемешать ложкой

Тинторетто

Ингредиенты:
- гранатовый сок — 50 миллилитров
- игристое вино — 100 миллилитров

Приготовление:
1. В шейкер добавь кубики льда, налей сок и вино
2. Аккуратно перемешай ложкой
3. При подаче в бокале, укрась зернышками граната

Коктейли с мартини

Мартини с шампанским

Ингредиенты:
- вермут – 100 миллилитров
- игристое вино — 150 миллилитров
- клубничный сироп – 30 миллилитров
- мята

Приготовление:
1. В большой бокал положить лед, затем влить шампанское, мартини и сироп. 2. Перемешивать не нужно
3. Бокал украсить мятой

Фото: daspunkt / Attribution License

Клюква краш

Ингредиенты:
- вермут — 50 миллилитров
- сахарный сироп — 10 миллилитров
- клюква — 30 граммов

Приготовление:
1. Положить в низкий бокал Рокс четыре чайные ложки клюквы, раздавить толкушкой 
2. Заполнить стакан до верха льдом
3. Влить сироп и вермут, перемешать 
4. Можно досыпать колотого льда, чтобы получилась горка

Gold on Ice

Ингредиенты:
- вермут — 100 миллилитров
- ежевика — 15 граммов
- корень имбиря — 7 граммов
- лед

Приготовление:
- Наполнить бокал Рокс льдом доверху 
- Влить вермут 
- Украсить ежевикой и ломтиком имбиря на шпажке

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