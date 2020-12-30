Простые рецепты: как сделать коктейли дома

Новогодний стол можно разнообразить алкогольным коктейлями в домашних условиях. Такой вариант подачи подходит для праздничного стола и может удивить гостей. Это могут быть как известные во всем мире коктейли, так и напитки на основе мартини и шампанского.

Для приготовления коктейлей дома понадобятся шейкер и лед. Если шейкера, нет можно обойтись небольшой стеклянной банкой с пластиковой крышкой. Но без льда ничего не получится — он охлаждает напитки и притупляет резкий вкус спиртов, поясняет бармен Александр Илларионов. Лед можно заранее заморозить в обычных формочках или специальных пакетах.

Популярные коктейли

Апероль Шприц

Ингредиенты:

- апероль — 100 миллилитров

- игристое вино (просекко) — 100 миллилитров

- содовая — 20 миллилитров

- долька апельсина

Приготовление:

1. Наполнить бокал для вина льдом

2. Добавить просекко и апероль

3. Затем влить содовую и перемещать аккуратно ложкой

4.Украсить долькой апельсина

«Голубая лагуна»

Ингредиенты:

- водка — 50 миллилитров

- ликер — 20 миллилитров

- «Спрайт» — 150 миллилитров

- кубики льда — 200 граммов

Приготовление:

1. Высокий бокал наполнить льдом доверху

2. Налить в бокал ликер и водку

3. Налить «Спрайт» доверху и аккуратно размешай ложкой

Белый русский

Ингредиенты:

- водка — 50 миллилитров

- кофейный ликер — 25 миллилитров

- сливки (11% жирности) — 25 миллилитров



Приготовление:

1. В невысокий стакан насыпать лед, налить ликер, водку и сливки

2. Перемешать аккуратно ложкой

Коктейли с шампанским

Мимоза

Ингредиенты:

- апельсиновый сок — 90 миллилитров

- игристое вино — 90 миллилитров

Приготовление:

1. В охлажденный высокий бокал вылить свежевыжатый или пакетированный сок, долить вино

2. Украсить апельсиновой цедрой

Россини

Ингредиенты:

- свежая или размороженная клубника — пять ягод

- игристое вино — 120 миллилитров

Приготовление:

1. Клубнику размять вилкой или измельчить в блендере

2. Положить пюре в шейкер или в стакан с широким дном

3. Влить вино.

4. Наполнить емкость кубиками льда. Аккуратно перемешать ложкой

Тинторетто

Ингредиенты:

- гранатовый сок — 50 миллилитров

- игристое вино — 100 миллилитров

Приготовление:

1. В шейкер добавь кубики льда, налей сок и вино

2. Аккуратно перемешай ложкой

3. При подаче в бокале, укрась зернышками граната

Коктейли с мартини

Мартини с шампанским

Ингредиенты:

- вермут – 100 миллилитров

- игристое вино — 150 миллилитров

- клубничный сироп – 30 миллилитров

- мята

Приготовление:

1. В большой бокал положить лед, затем влить шампанское, мартини и сироп. 2. Перемешивать не нужно

3. Бокал украсить мятой

Клюква краш

Ингредиенты:

- вермут — 50 миллилитров

- сахарный сироп — 10 миллилитров

- клюква — 30 граммов

Приготовление:

1. Положить в низкий бокал Рокс четыре чайные ложки клюквы, раздавить толкушкой

2. Заполнить стакан до верха льдом

3. Влить сироп и вермут, перемешать

4. Можно досыпать колотого льда, чтобы получилась горка

Gold on Ice

Ингредиенты:

- вермут — 100 миллилитров

- ежевика — 15 граммов

- корень имбиря — 7 граммов

- лед

Приготовление:

- Наполнить бокал Рокс льдом доверху

- Влить вермут

- Украсить ежевикой и ломтиком имбиря на шпажке