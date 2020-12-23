Сноубордист с парашютом влетел в дерево в Шерегеше

Катающийся в Шерегеше сноубордист с парашютом влетел в дерево — видео с инцидентом распространилось по Сети.

Молодой человек начал спуск, парашют раскрылся, и сноубордист смог немного оторваться от земли, как практически сразу врезался в дерево. От пихты отлетело несколько веток.

«Вот это ты убил. Ты жив сам», — спросил сноубордиста его друг, снимавший происходящее на видео. Тот ответил, что даже не задел дерево.

Комментаторы в социальных сетях посочувствовали пихте. Другие обратили внимание на нездоровый смех сноубордиста.