Пандемия спровоцировала спрос на автокредиты в Сибири

Жители Сибири охотнее брали автокредиты в 2020 году. Спрос во многом продиктован вопросами личной безопасности во время эпидемии коронавируса, сообщил Sibnet.ru заместитель управляющего Новосибирским филиалом по бизнесу РГС Банка Сергей Хлебников.

По данным сервиса «Авто.ру», в 2020 году спрос на автомобили вырос. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов (91,9%) уверены, что личный транспорт безопаснее общественного. Сибиряки не стали исключением и активно брали автокредиты в 2020 году.

«Высокий спрос на автомобили в последние месяцы оказался продиктован не только интересной альтернативой для инвестиций в кризис, но и вопросами личной безопасности в условиях пандемии», — прокомментировал Хлебников.

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Кроме этого, на фоне дефицита машин на складах дилеров и из-за нестабильного курса валюты потенциальные покупатели торопятся с принятием решения о покупке автомобиля, опасаясь дальнейшего роста ценника в рублях, добавил заместитель управляющего Новосибирским филиалом.

В целом спрос на потребительские кредиты вырос в 2020 году. В Сибири первый пик по выдаче кредитов пришелся на допандемийный март, когда люди совершали крупные покупки, опасаясь девальвации рубля. Второй — на лето. Сказался отложенный спрос, когда люди весной собирались брать кредиты, но из-за локдауна визиты и обращения в банки решили отложить.