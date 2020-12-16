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Самолет пролетел вплотную над Tesla. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Энтузиасты из России заставили реактивный Л-29 «зависнуть» над Tesla Model S на минимальном расстоянии — видео со смертельно опасным трюком, ради которого нарушили несколько законов, опубликовано в Instagram.

Создатели видео утверждают, что такого до низ не делал никто, даже Top Gear. «Минимальная скорость для любого реактивного самолёта аварийная — это уже 240 километров в час, потом он начинает падать. И прикол в том, что у Tesla «максималка» 250 километров в час, мы ее смогли разогнать до 245 и прямо над ней секунд 10-20 летел самолет», — рассказал автор идеи Алишер Панк TJ.

«Такого никто никогда в мире не делал: так низко не летают, потому что выходящий воздушный поток от самолета может перевернуть машину», — утверждал режиссер ролика Сергей Валяев.

По словам Панка, проект обошёлся ему примерно в 3 миллиона рублей. Съемки проводились на взлетно-посадочной полосе аэропорта федерального значения, который удалось закрыть на полдня благодаря «знакомым в органах и Росавиации».

За штурвал Л-29 сел бывший военный, а все расчеты провел студент-математик МИФИ. Из-за съемок этого ролика аэропорту грозит отзыв лицензии, а пилота могут лишить прав. Панк хочет, чтобы ролик с трюком увидел глава Tesla Илон Маск и подарил команде электрокар для следующих видео.

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