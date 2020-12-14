Ростелеком объявил об изменении ряда тарифов мобильной связи

Ростелеком объявил об изменении обслуживания ряда тарифных линеек мобильной связи, которые переносятся в архив, сообщила пресс-служба ведомства.

Со среды тарифные планы мобильной связи: «Новая история», «Целая история», «Семейная история», «Бесконечная история» и «Суперсимка FREE» закрываются — на тарифы больше нельзя подключиться или перейти с другого тарифа. Тарифы в архив.

С четверга абонент может узнать свой тарифный план, набрав команду *103#. О новых тарифах можно узнать на сайте Ростелекома со среды в разделе «Тарифы».

Ростелеком предоставляет услуги мобильной связи на протяжении нескольких лет. Возможности тарифов Ростелекома позволяют докупить минуты разговоров или СМС, трафик, сообщения, время на звонки. Почти любой тариф можно настроить под себя.