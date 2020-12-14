Автоелка в Кузбассе уменьшилась из‑за полиции

Автолюбители в Кемерове провели флешмоб, выстроившись в елку, несмотря на запрет, но из-за прибывшей полиции размер новогоднего дерева уменьшился в разы, сообщил организатор акции Андрей Тебеньков в Instagram.

Автомобилисты собрались строить елку из машин в субботу, планировалось участие 300 машин, но место проведения оцепили полицейские.

«На ровном месте запретили проведение автоелки, перекрыли все входы-выходы. Безосновательно и при этом объяснить, в чем причина запрета тоже не могли, только то, что у нас режим в области масочный. А то что все находятся в машинах их как бы мало волновало», — написал Тебеньков.

На место смогли прорваться только 36 машин. Они и выстроились в новогоднее дерево.

«Какой год — такая и елка», — прокомментировал публикацию один из пользователей.