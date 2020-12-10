Ургант спел о новом чиновнике Тувы MC Belek

Телеведущий Иван Ургант пошутил над назначением первым заместителем министра экономики Тувы Белека Анай-оола, известного как рэпер MC Belek.

В Республике Анай-оол известен как MC Belek, среди его композиций есть песня «Кто если не мы, возьмется за будущее Тувы». Некоторые СМИ сообщили, что Белек племянник главы Тувы Шолбана Кара-Оола.

«Племянник губернатора, племянник губернатора, племянник губернатора, МС. Как сын просил у матери, как сын просил у матери, племяш у дяди должность попросил», — спел Ургант на мотив песни «Земля в иллюминаторе».

Телеведущий добавил, что хорошо, что рэперы идут в политику, например, Канне Уэст пытался стать президентом США.