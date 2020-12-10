НАВЕРХ

Ургант спел о новом чиновнике Тувы MC Belek

Источник:
Sibnet.ru
145 1

Телеведущий Иван Ургант пошутил над назначением первым заместителем министра экономики Тувы Белека Анай-оола, известного как рэпер MC Belek.

В Республике Анай-оол известен как MC Belek, среди его композиций есть песня «Кто если не мы, возьмется за будущее Тувы». Некоторые СМИ сообщили, что Белек племянник главы Тувы Шолбана Кара-Оола.

«Племянник губернатора, племянник губернатора, племянник губернатора, МС. Как сын просил у матери, как сын просил у матери, племяш у дяди должность попросил», — спел Ургант на мотив песни «Земля в иллюминаторе».

Телеведущий добавил, что хорошо, что рэперы идут в политику, например, Канне Уэст пытался стать президентом США.


Еще по теме
Фильм о грядущей вакцинации от COVID-19 покажут на Первом канале
Появилась версия подделки последних фото группы Дятлова
Моргенштерн попал в шоу «Давай поженимся»
Ростелеком прекратил вещание телеканала «Июнь» в Кузбассе
смотреть все
Республика Тува #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Часть штатов США выступили за отмену итогов выборов президента
•
Водители пройдут медкомиссию по-старому
•
Представлен первый российский серийный электромобиль «Кама-1»
•
Космическая обсерватория разгадала тайну галактических «ушей»
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ургант спел о новом чиновнике Тувы MC Belek
Сибирь 10.12.2020 17:03
Сибирские ученые «предскажут» выработку энергии на основе погоды
Сибирь 10.12.2020 15:23
Первую цифровую подстанцию открыли в Туве
Сибирь 10.12.2020 14:55
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
Сибирь 10.12.2020 14:22
Самое популярное
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
3257
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3219
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
2621
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2453
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Часть штатов США выступили за отмену итогов выборов президента
•
Водители пройдут медкомиссию по-старому
•
Представлен первый российский серийный электромобиль «Кама-1»
•
Космическая обсерватория разгадала тайну галактических «ушей»
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
45
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
41
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Путин удивился росту цен на продукты питания
36
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
34