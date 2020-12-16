Ростлелеком для геймеров: облачные игры и тарифы

Новинки игровой индустрии требуют дорогостоящего апгрейда компьютера и качественного широкополосного интернета. Ростелеком разработал целую линейку продуктов для геймеров — это специальные тарифы, опции и облачные решения, которые позволят играть с премиум аккаунта на любом гаджете.

Что предлагает тариф «Игровой»

Тариф «Игровой» от Ростелекома разработан специально для геймеров. Высокоскоростной интернет в 200 Мбит гарантирует комфортную игру онлайн. Высокую скорость дополняют уникальные бонусы от самых популярных онлайн-игр.

Первоначально тариф включал привилегии для пользователей многопользовательского аркадного танкового симулятора World of Tanks от компании Wargaming, на сегодня список бонусных игр значительно расширен.

В него вошли другие популярные игры Wargaming — World of Warplanes и World of Warships, а также игры от компании 4Gamе (Lineage 2, Blade & Soul, Aion и Point Blank) и проекты MY.GAMES (Warface, CrossFire и ArcheAge).

Чтобы подключить бонусы, достаточно быть абонентом тарифа «Игровой». Для активации нужно зайти в личный кабинет на сайте Ростелекома и выбрать нужную опцию: «Игры Wargaming», «Игры 4Gamе» или «Игры MY.GAMES».

«Игровой» имеет приоритизацию игрового трафика. Так, для него действует прямое подключение к серверам Wargaming. В результате пинг (время, необходимое запросу для преодоления пути к серверу и обратно) в игре минимален, что крайне важно в многопользовательских сражениях.

Игровые привилегии

Разберем на примере игры World of Tanks, какие уникальные бонусы могут получить абоненты тарифа «Игровой» от Ростелеком. Главная «плюшка» — на время пользования тарифом для танкистов действует бесконечный премиум аккаунт, что прилично экономит деньги.

Также абонент получает эксклюзивный советский танк Т-44-100 с обученным экипажем и уникальным камуфляжем. Маневренная машина имеет мощное 100-миллиметровое орудие, которое эффективно уничтожает даже самые защищенные танки и САУ в World of Tanks.

Фото: © Wargaming

За каждый бой полагается +50% к опыту экипажа, выше начисления кредитов. Элитный статус позволяет при необходимости конвертировать заработанный боевой опыт. Кроме этого, есть возможность ускоренного обучения экипажа.

Фанатов других игр тоже не обделили — например, поклонники World of Warships вдобавок к бесконечному премиум аккаунту получат эксклюзивный линкор «Ленин» с опытным командиром, а поклонникам World of Warplanes полагается эксклюзивный ЯК-3Т — советский истребитель VI уровня.

В играх Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion абоненты Ростелекома получают ежедневные подарки и бонусы, игрокам Warface, CrossFire и Archeage на тарифе «Игровой» доступны эксклюзивные предметы, а пользователям шутеров Warface и СrossFire будут регулярно дарить новое оружие.

Как работают облачные игры

Абоненты Ростелекома могут играть в самые требовательные новинки на стареньком компьютере или слабом ноутбуке — для этого достаточно подключиться к сервису облачных игр. Его запустили совместно с компанией NVIDIA в конце 2019 года. Есть поддержка технологии RTX, игрок насладится трассировкой лучей даже без топовой видеокарты.

Работает сервис GeForce Now (GFN.RU) очень просто — он запускает игру с крутой графикой на мощном сервере, а картинка транслируется на компьютер пользователя. С сентября 2020 года GFN.RU оптимизировали для жителей Сибири и Урала — заработал дата-центр в Екатеринбурге, сокративший пинг.

Подключить и управлять опцией можно в личном кабинете абонента Ростелекома, авторизовавшись в GFN.RU. При желании на одном аккаунте можно играть на разных устройствах — на стационарном компьютере или телевизоре, смартфоне или планшете. Сотни игр доступны дома, в гостях или на даче, достаточно широкополосного тарифа.

Фото: © Sibnet.ru

На сегодня GFN.RU поддерживает работу с крупнейшими игровыми площадками Steam, Epic Games, Battle.net и Uplay, это гарантирует наличие самых популярных игр. Например, уже сейчас пользователи сервиса могут сыграть в самую громкую и весьма требовательную к «железу» новинку 2020 года — Cyberpunk 2077.

Для абонентов тарифа «Игровой» стоимость подписки GFN.RU значительно ниже — опция стоит всего 490 рублей в месяц, тогда как для пользователей других тарифов ежемесячная абонентская плата составит 990 рублей. Кроме этого, для геймеров действует приоритетный вход на сервера.

Сейчас абоненты тарифа «Игровой» и других интернет-тарифов Ростелекома могут получить месяц облачных игр в подарок. Нужно заработать игровые баллы за верные ответы в новогодней игре, а затем обменять их на подарочную опцию.

Подведем итоги. Тариф «Игровой» в связке с опцией облачных игр действительно экономит геймерам деньги — за счет бесплатных премиум аккаунтов в популярных онлайн-проектах и выгодной подписки на GFN.RU. Кроме этого, это фактически единственная на рынке выгодная возможность поиграть в современные игры без топового «железа».