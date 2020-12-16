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Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Для киноманов, фанатов компьютерных игр и всех, кто учился в школе — Sibnet.ru и Ростелеком запустили новогоднюю игру «Вопросы про». Это увлекательная викторина, где игроки отвечают на вопросы и зарабатывают баллы, которые можно обменять на подарки. Главные призы — умная колонка с «Марусей» и мощный игровой роутер.

В игре четыре тематических раздела — «Общие знания», «Интернет», «Игры» и «Кино». В «Общих знаниях» вопросы из школьной программы. Предмет — любой: география, история, биология, литература. Тема «Интернет» посвящена история Сети, терминологии, популярным мессенджерам.

Задания в разделах «Кино» и «Игры», с одной стороны, рассчитаны на знатоков в этих областях, с другой — составлены так, что правильный ответ дать, немного логически порассуждав.

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Как играть

В сутки можно ответить на три вопроса в каждой теме. Они различаются по сложности. Правильный ответ на простой вопрос стоит 50, средний — 70, сложный — 100 баллов.

Игрок должен выбрать правильный ответ из нескольких или написать его словом, соединить картинки или найти лишние.

Дополнительные баллы можно заработать, рассказав об игре в соцсетях через кнопки, предлагаемые после ответа на вопрос. Раз в сутки можно получить «Случайный подарок».

Что можно выиграть

Баллы можно потратить на подписки на сервис облачных игр от GFN.RU, на интернет-тариф «Игровой», видеосервис Wink, «Ростелеком Книги», «Лицей плюс», а также бонусы абонентам Ростелекома.

Также среди призов актуальные гаджеты — фитнес-трекеры, флешки и мышки, пауэрбанки, беспроводные наушники и умные лампы. Главные призы — умная колонка с «Марусей» и мощный игровой роутер.

Новогодняя игра продлится» с 16 по 31 декабря. Призы и подарки будут выдаваться до 1 февраля 2021 года.

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