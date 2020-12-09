Ростелеком объявил об обнулении бонусов в январе

Ростелеком объявил об изменении в программе «Бонус». Участникам программы нужно обменять баллы на подарки до 25 января 2021 года. После этой даты бонусы «сгорят».

«Существующая система начисления и списания бонусов изменится, и 1 бонус будет приравнен к 1 рублю. Накопления обнулятся 25 января и в новую программу не перейду», — сообщила компания.

Абонентам необходимо зайти в Личный кабинет, проверить количество бонусов на счете и до 24 января обменять их на подарки.

На что можно обменять бонусы

Обменять бонусы можно на подарки от Ростелекома. Например, получить подписку на весь контент «Ростелеком Лицей». Образовательный сервис разработан для школьников с 1 по 11 классы.

В «Лицее» есть не только уроки по школьной программе, разработанные специалистами ведущих вузов страны, но и развивающий контент: лекции, тесты, уроки. А еще в «Лицее» можно выучить английский с нуля не только детям, но и взрослым.

За баллы можно получить скидку на «Домашний интернет», купить пакет телеканалов «Настрой кино», или установить антивирусную программу, получить промокод на подписку «ЛитРес», приобрести игровые наборы Warfаce, World of Tanks, World of Warships. Также можно получить скидку на дизайн-проект или подарочный сертификат на покупку в онлайн-магазине Legko.com.

Как накопить бонусы

Обменять бонусы нужно до 25 января. И у абонентов еще есть время набрать нужное количество баллов для обмена на подарки. Ростелеком дарит бонусы при подключении услуг, при их постоянном использовании, а также при регистрации в Личном Кабинете.

Бонусы дарят за регистрацию в ЛК (500 баллов), за покупку пяти фильмов в месяц (200 баллов) и за подключение автоплатежа (100 баллов) и за использование любых тарифов и услуг в зависимости от статуса участника программы.

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Те есть, баллы начисляются всем участникам программы, исходя из количества услуг, которыми они пользуются. Например, при использовании одной услуги абоненту присваивается статус «Базовый». Двух — «Стандартный».

От статуса зависит количество начисленных бонусов. Так, при отплате тарифа «Домашний интернет» участник со статусом «базовый» получает 20 бонусов, «Стандартный»—40, «Серебряный» — 60 и так далее.

Постоянные бонусы начисляют изменникам – по 500 баллов. Для абонентов, использующих тарифы «Безлимитная Россия», «Безлимитный», «Базовый», «расширенный». А также за аренду и покупку фильмов. Дополнительные баллы начисляются при заполнении всех полей в Личном кабинете, и за участие в игре «Тройная удача».

Подарки за игру

Чтобы начать игру «Тройная удача», нужно зарегистрироваться в Едином личном кабинете и присоединиться к программе «Бонус». Полученные за регистрацию или за услуги баллы позволят зарегистрироваться в игре «Тройная удача».

Принцип игры знаком миллионам пользователей. Нужно совместить в одном ряду три и более одинаковых фишек. Чем больше фишек соберет игрок, тем больше очков получит.

Игра делится на игровые недели. Каждый день определяются восемь игроков-победителей, набравших максимальное количество очков. Они могут обменять набранные баллы на: стопроцентную скидку на «Домашний интернет», скидку на тариф «Игровой» или абонемент на «Супрехиты» IPTV, промокод на подписку в Wink, «Лицей», «ЛитРес».

Еженедельно также определяется восемь игроков, набравших максимальное количество очков за семь дней. Они также могут получить призы от Ростелекома, а еще 10 тысяч баллов на поездки от «РЖД» и подарочный сертификат от OZON.ru.