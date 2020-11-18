Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома

Смотреть баланс и оплачивать счета, менять тарифы и подключать опции можно с помощью Личного кабинета Ростелекома. Как зарегистрироваться в Личном кабинете с ПК и через мобильное приложение?

Регистрация на ПК

Для создания Личного кабинета (ЛК) или Единого личного кабинета (ЕЛК) абонента Ростелекома нужно зайти на главную страницу сайта провайдера. В правом верхнем углу в меню «Личные кабинеты» выбрать «Личный кабинет».

На открывшейся странице ЛК выбрать «Зарегистрируйтесь». Далее заполнить форму: ФИО, город проживания, номер телефона или адрес электронной почты. В течение нескольких секунд на почтовый ящик или в СМС придет четырехзначный код для подтверждения. Нужно ввести его в соответствующее поле, придумать пароль и нажать «Регистрация».

Можно привязать Личный кабинет к аккаунтам социальных сетей. Это позволит авторизоваться без введения логина и пароля.

После регистрации необходимо привязать лицевой счет, указанный в договорах на оказание услуг. Для этого необходимо указать:

фамилию, имя, отчество

регион проживания

номер лицевого счета (если договора нет под рукой, узнать лицевой счет можно в службе поддержки Ростелекома — 8 800 100 0800)



контактные данные

Часто для присоединения лицевого счета требуется указывать логин услуги. Он указан в договоре, который оставляют абоненту после подключения. Если вдруг договор утерян или логин не указан, нужно обратиться за помощью по номеру 8 800 100 0800 и в чате поддержки.

К одному Личному кабинету можно привязать несколько лицевых счетов, например, отдельно проживающих родственников, и в дальнейшем контролировать баланс и управлять услугами из одного места.

Если нужные лицевые счета уже привязаны к другим учетным записям, нужно зайти в их кабинеты и в настройках («Настройки» внизу страницы) разрешить присоединение лицевого счета к другой учетной записи Единого личного кабинета.

Регистрация на смартфоне

Приложение «Мой Ростелеком» — это мобильная версия Личного кабинета.Поддерживаются версии для Android (скачать в Google Play) и для iOS (скачать в App Store).

Если регистрация в Едином личном кабинете уже есть, то после запуска приложения нужно просто нажать «Войти», указать привязанные к ЛК номер телефона, e-mai или логин ЛК. Затем ввести пароль.

Если регистрации в Личном кабинете еще нет, то ее нужно пройти с мобильного. После запуска приложения «Мой Ростелеком» выбрать «Зарегистрироваться». В появившихся полях указать регион проживания, ФИО, номер телефона или электронной почты, ввести код, указанный на картинке.

Дождаться sms с кодом или письма на почту. Ввести полученный код и пользоваться возможностями Личного кабинета.

Мобильное приложение имеет почти такой же набор функций, как и веб-версия Личного кабинета. Со смартфона можно контролировать баланс и оплачивать счет, присоединять лицевые счета, менять тарифы, подключать опции, пользоваться программой «Бонус» и получать промокоды.