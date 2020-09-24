Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома

Качать выложенные пиратами в интернет книги стало не модно, а с недавних пор и бессмысленно. Ростелеком и ЛитРес запустили проект «Ростелеком. Книги». Символическая плата дает доступ к 180 тысячам электронных и 40 тысячам аудиокниг. Для новых клиентов предусмотрен бесплатный тестовый период.
В коллекции — современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, книги на русском и иностранных языках.
Пользоваться библиотекой можно с компьютера или смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на iOS или Android. Оно позволяет делать заметки и закладки, а также менять настройки под себя: выбирать фон, размер шрифта и яркость экрана.
Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.
Купленные произведения остаются в доступе даже после завершения подписки.
Подключение
Чтобы получить доступ к каталогу, необходимо зайти в личный кабинет Ростелекома, выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты.
При первом подключении Ростелеком и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа. В акции могут участвовать пользователи услуги провайдера «Домашний интернет».«Наш сервис подходит для тех, кто привык читать, следить за новинками и всегда иметь под рукой любимую книжку. Каждая подписка предоставляет доступ к обширному каталогу книг, которые теперь не нужно покупать по одной. Читать тексты можно онлайн или же загружать их в приложение и открывать даже там, где нет интернета», — пояснил замдиректора макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома Александр Бойкиня.
Подписки
Стоимость базовой подписки составит 299 рублей в месяц. Она подойдет тем, кто привык читать как классику, так и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг.
Подписка «Премиум» дополняет основной тип текстами по саморазвитию, бизнес-литературой и бестселлерами. Она включает 180 тысяч книг. Ее стоимость — 499 рублей в месяц.
Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио», который включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Стоимость этой подписки — 399 рублей.
Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.
Также абонентам Ростелекома библиотека Литрес предоставляет скидку в 20% на любые книги, не вошедшие в каталог сервиса.
Аудиокниги
Специальный раздел с аудиокнигами открыт также в цифровом видеосервисе Wink. Пользователи Wink могут выбрать для прослушивания классику и современную литературу, сказки и другие детские книги, издания для саморазвития и по психологии. Доступна синхронизация на разных устройствах — можно начать прослушивание книги на одном, а продолжить на другом устройстве с момента паузы. Аудиокниги можно скачать и слушать даже при отсутствии доступа в интернет.
Каталог аудиокниг от «ЛитРес» появился также на платформе для детей Ростелекома. В нем представлено более 2 000 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.
Детская платформа Ростелекома формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе, а также музыкальная развлекательная библиотека.«В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения», — сказала замгенерального директора группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.
Узнать подробнее о сервисе, а также познакомиться с подписками и их условиями можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.