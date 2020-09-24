Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома

Качать выложенные пиратами в интернет книги стало не модно, а с недавних пор и бессмысленно. Ростелеком и ЛитРес запустили проект «Ростелеком. Книги». Символическая плата дает доступ к 180 тысячам электронных и 40 тысячам аудиокниг. Для новых клиентов предусмотрен бесплатный тестовый период.

В коллекции — современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, книги на русском и иностранных языках.

Пользоваться библиотекой можно с компьютера или смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на iOS или Android. Оно позволяет делать заметки и закладки, а также менять настройки под себя: выбирать фон, размер шрифта и яркость экрана.

Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

Фото: © Sibnet.ru

Купленные произведения остаются в доступе даже после завершения подписки.

Подключение

Чтобы получить доступ к каталогу, необходимо зайти в личный кабинет Ростелекома, выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты.

При первом подключении Ростелеком и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа. В акции могут участвовать пользователи услуги провайдера «Домашний интернет».

«Наш сервис подходит для тех, кто привык читать, следить за новинками и всегда иметь под рукой любимую книжку. Каждая подписка предоставляет доступ к обширному каталогу книг, которые теперь не нужно покупать по одной. Читать тексты можно онлайн или же загружать их в приложение и открывать даже там, где нет интернета», — пояснил замдиректора макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома Александр Бойкиня.

Подписки

Стоимость базовой подписки составит 299 рублей в месяц. Она подойдет тем, кто привык читать как классику, так и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг.

Подписка «Премиум» дополняет основной тип текстами по саморазвитию, бизнес-литературой и бестселлерами. Она включает 180 тысяч книг. Ее стоимость — 499 рублей в месяц.

Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио», который включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Стоимость этой подписки — 399 рублей.

Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.

Также абонентам Ростелекома библиотека Литрес предоставляет скидку в 20% на любые книги, не вошедшие в каталог сервиса.

Аудиокниги

Специальный раздел с аудиокнигами открыт также в цифровом видеосервисе Wink. Пользователи Wink могут выбрать для прослушивания классику и современную литературу, сказки и другие детские книги, издания для саморазвития и по психологии. Доступна синхронизация на разных устройствах — можно начать прослушивание книги на одном, а продолжить на другом устройстве с момента паузы. Аудиокниги можно скачать и слушать даже при отсутствии доступа в интернет.

Фото: © Sibnet.ru

«Новый раздел с аудиокнигами будет полезен тем, кто не может следить за действием на экране, но может слушать, например, находясь за рулем автомобиля. Теперь можно сделать поездку не только полезной для семейных нужд, но и познавательной с хорошей аудиокнигой», — отметил директор по развитию направления «Видео» Ростелекома Антон Володькин

Каталог аудиокниг от «ЛитРес» появился также на платформе для детей Ростелекома. В нем представлено более 2 000 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Детская платформа Ростелекома формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе, а также музыкальная развлекательная библиотека.

«В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения», — сказала замгенерального директора группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Узнать подробнее о сервисе, а также познакомиться с подписками и их условиями можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.