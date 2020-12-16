Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?

Мандарин в России — один из символов Нового года наряду с елкой. Невозможно представить праздничный стол без этого фрукта. В советское время на прилавки чаще всего завозили абхазские мандарины, а теперь в магазинах мандарины самых разных сортов. Клементины, танжерины, муркотты — какие сорта новогоднего цитруса бывают и как выбрать самые вкусные?

Родина мандаринов — Китай. Первые гибридные сорта мандаринов китайцы вывели еще тысячу лет назад. Считается, что эти фрукты прекрасно сохраняют витамин C при долгом хранении. В мандаринах также большое количество сахара, витамины C, B1, B2, провитамин A, пектин и эфирные масла.

Какие мандарины бывают

На мировом рынке около 70 сортов мандаринов. В Россию заводят мандарины из Китая, Турции, Туниса, Марокко, Испании, Абхазии. Все они отличаются вкусом, сроками созревания, размерами, цветом, наличием или отсутствием косточек, кожурой. Эксперты Роскачества выделили самые популярные.

Клементин



Это гибрид мандарина с апельсином-корольком, выведенный в начале XX века. Плоды среднего размера, сплющенной сверху и снизу формы, ярко-оранжевого цвета. Они выделяются нежным запахом и сладким вкусом, на российских прилавках появляются в октябре. Чаще всего поставляются в Россию из Марокко и Алжира.

Танжерин

Африканский сорт, выведенный в Марокко. Темно-оранжевый мандарин средних размеров, отличается умеренно сладким вкусом. Кожура легко снимается. В основном завозится в Россию из Марокко и Китая.

Муркотт



Гибрид классического китайского мандарина и танжерина. Мелкие плоды с большим количеством косточек. Считается, что этот сорт самый сладкий, однако мякоть немного суховата. В продаже с ноября по февраль.

Надоркотт



Мандарины с легко отделяемой кожурой и красной мякотью, без косточек. В продаже появляются раньше всех — в конце сентября. Сочные плоды, но вкус чуть пресноват по сравнению с конкурентами.

Сатсума



Кисловатые мандарины без косточек, среднего размера. Отличаются стойким и насыщенным ароматом. Кожура грубоватая и матовая, дольки разного размера. Созревают с ноября по декабрь. В Россию в основном завозятся из Китая.

Шива-микан



Маленькие плоды с ярко-желтой кожурой приплюснутой формы. На прилавках появляются в конце октября.

Уншиу



Этот сорт мандаринов выращивается в Абхазии. По внешнему виду и вкусу абхазские цитрусы практически идентичны сорту Сатсума. Однако у них есть фирменная особенность — они очень сочные, массовая доля сока в плоде порядка 70%.

Пикси



Небольшие шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой. У этих мандаринов сочная мякоть, встречаются косточки. Они отличаются очень поздними сроками созревания, поэтому на прилавках появляются уже после Нового года. Считается, что данный сорт лучше всего хранится.

Как выбрать вкусный мандарин

Для начала нужно определиться, какой вкус считать идеальным — сладкий или кисловатый. Многим нравятся сладкие мандарины, однако у кислых фруктов тоже есть свои поклонники. В целом сладких сортов на прилавках больше. Если сладкие мандарины надоели, стоит поискать абхазские мандарины, которые обладают ярко выраженной кислинкой.

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Главный показатель свежести мандарина — кожура и запах. Аромат должен быть ярко выражен. Считается, что чем сильнее запах, тем свежее фрукт. Кожура у свежих мандаринов плотно прилегает к мякоти. «Пухлых» плодов, у которых под кожурой много воздуха, лучше избегать, это залежалый товар.

Существует покупательский миф, что самые свежие мандарины — с зелеными веточками. На самом деле наличие зеленого хвостика или ветки с листочками ничего не значит, у этих фруктов после сбора урожая листики очень долго могут оставаться зелеными.

Еще одно распространенное заблуждение — что зеленоватые мандарины обязательно кислые и невкусные. Совсем не обязательно. Даже чуть недозревшие фрукты вполне могут быть сладкими и сочными, можно смело покупать такие плоды.