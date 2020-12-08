Эксперт подсказала главные признаки вкусной хурмы

Плоды хурмы обычно обладают вяжущими свойствами, так как содержат большое количество танинов. Однако есть простой способ отличить по внешнему виду сладкий фрукт, который вяжет совсем чуть-чуть, рассказала эксперт Ирина Козий.

Плоды невяжущих сортов хурмы обычно имеют круглую или слегка приплюснутую форму. При созревании хурма таких сортов остается плотной и хрустящей. Например, к этой группе относится популярный в России «королек», уточнила специалист.

Плоды вяжущих сортов легко отличить — они имеют коническую форму. Самым известным сортом вяжущей группы считается «хачия». Такие сорта теряют вяжущий вкус, только когда полностью созревают и становятся мягкими. Однако полностью созревшую хурму невозможно купит в магазине, у нее маленький срок хранения.

По словам эксперта, производители выращивают более десятка сортов хурмы, однако потребители обычно разделяют все разнообразие этого фрукта всего на две группы: невяжущие и вяжущие сорта, предпочитая первые.

«Плоды с переменной терпкостью — шоколадная хурма сорта занджи-мару. Вязать она перестает только в состоянии спелости, когда приобретает коричневую окраску. При этом кожица остается довольно плотной», — подытожила Козий.