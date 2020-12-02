Шамсутдинов отказался от извинений в адрес вдовы убитого лейтенанта

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части Забайкалья восемь человек, отказался принести извинения в суде вдове убитого лейтенанта Даниила Пьянкова.

Суд с участием присяжных по делу Шамсутдинова начался в конце ноября. На предыдущих заседаниях один из свидетелей рассказал о неприязненных отношениях между лейтенантом Пьянковым и Шамсутдиновым. В среду в суде бывший солдат-срочник отказался от извинений в адрес вдовы лейтенанта.

Шамсутдинов сообщил, что Пьянков пытался опустить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, а за несколько суток перед трагедией не давал спать и заставлял учить устав, пишет «Чита.ру» со ссылкой на слова срочника. Но подсудимый попросил прощения у родителей родных других погибших военнослужащих.

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Бывшего солдата-срочника обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, 25 октября 2019 года он расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья. Двух тяжело ранил. Ему грозит пожизненное лишение свободы.