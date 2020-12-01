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Бывший мэр Бердска Потапов выйдет из колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Отделение КПРФ в Новосибирской области

Бывший мэр Бердска Илья Потапов, осужденный за взятку, выйдет из колонии, часть его срока суд заменил на исправительные работы, сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.

Потапов был задержан в 2013 году за получение взятки в «розовом пакетике» от бывшего депутата Заксобрания от «Единой России» Александра Илющенко за предоставление земли под строительство молодежного лагеря на берегу Бердского залива. По версии следствия, экс-мэр Бердска должен был получить три взятки на общую сумму в 12 миллионов рублей. Потапов свою вину не признавал.

Бердский городской суд приговорил многодетного отца Потапова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей в 2015 году. Затем, согласно постановлению Октябрьского районного суда, штраф снизили до 490 миллионов рублей. В колонии он работал библиотекарем, часть денег отчислял на штраф и смог выплатить только около 130 тысяч рублей.

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Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил представление начальника колонии №18 ГУФСИН России по Новосибирской области и ходатайство осужденного Потапова о замене «неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами».

Он должен будет отработать два года, при этом у него будут удерживать из заработной платы 20% в доход государства. Он также должен будет выплатить самостоятельно часть штрафа. Постановление суда еще может быть обжаловано.

Член КПРФ Илья Потапов стал мэром Бердска в 2011 году, победив на выборах кандидата от «Единой России» Владимира Штопа. Потапов окончил механико-математический факультет НГУ, работал инженером-программистом в научных институтах, был ведущим программистом Центра информационных технологий СО РАН.

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