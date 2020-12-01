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Новогодние игрушки в масках вызвали ажиотаж в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярская фабрика «Бирюсинка» выпустила экспериментальную коллекцию новогодних шаров в виде людей в масках, спрос оказался ажиотажным — горожане скупают 60 таких шаров за час в магазине, сообщил Sibnet.ru сотрудник коммерческого отдела компании Артем Денисович.

Фабрика выпустила два вида шаров с изображением девочки и мальчика в масках, коллекцию назвали «Будьте здоровы». Один шарик стоит 350 рублей.

«Отдали в фирменный магазин в Красноярске 60 штук и за час их разобрали. Что за день делается, уходит за час в магазине. Пока только через магазин продаем эту коллекцию», — сообщил собеседник.

Более 200 человек из других городов также хотят заказать такие шары на фабрике. Компания планирует увеличить объемы производства коллекции «Будь здоров», пока неизвестно насколько.


«Бирюсинка» началась с артели в семь человек в 1929 году. Много лет здесь изготавливают стеклянные елочные игрушки и расписывают их вручную. Также на фабрике делают мягкие игрушки и карнавальные костюмы.

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