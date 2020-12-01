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Время чудес: когда менять имидж в декабре?

Источник:
Sibnet.ru
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Перед Новым годом многим хочется начать новую жизнь, а самый простой способ что-то изменить – это перемены во внешности. Когда стричься, краситься и менять имидж в декабре, подскажет календарь стрижек и красоты.

Астрологи уверены, что фазы Луны и прохождение ее по знакам Зодиака очень влияют на процедуры в сфере красоты, а также на здоровье и энергетику в целом. Например, тем, кто хочет перемен, лучше стричься на растущую Луну, а ценителям стабильности – на убывающую.

Также важно, в каком знаке Зодиака находится Луна в день, когда планируются стрижка или окрашивание. Лучше всего менять прическу, когда Луна в земных знаках – это Телец, Дева, и Козерог.

В дни, когда Луна в Овне или Водолее, со сменой имиджа стоит быть аккуратнее. Перемены в жизни может принести стрижка под знаком Льва, в отношениях – Скорпиона, а в карьере – Стрельца.

Благоприятные дни для стрижки в декабре

Первые два дня декабря не слишком подходят для визита в салон красоты. Зато потом наступает долгий период, благоприятный для стрижки – это 3-8 декабря. Важно учитывать, что в эти дни Луна будет убывать.

9 и 10 декабря, когда Луна в Весах, менять имидж не стоит – этот знак не отличается решительностью, стабильностью. А вот в последующие три дня, 11-13 декабря, до новолуния, посетить салон красоты вполне можно.

Астрологи считают, что перемены во внешности в день новолуния могут быть опасны для энергетики, поэтому, если визит к парикмахеру запланирован на 14 декабря, лучше найти возможность его отложить.

Энергия новой Луны сильна и на следующий день, поэтому стричься 15 декабря – тоже не самая удачная идея, а 16 декабря – уже неплохой день изменения внешности. Последующие четыре дня снова будут не слишком подходящими для посещения мастера, особенно 20 декабря.

Но 21 декабря, когда растущая Луна будет в Рыбах, — самый удачный день для стрижки за весь месяц.

Далее, 22 и 23 числа, пока Луна будет в Овне, со сменой имиджа лучше быть поосторожнее, а потом снова наступит благоприятный период – 24-27 декабря. 

Оставшиеся дни месяца для стрижки и окрашивания – не самые лучшие, уже стоит отложить перемены на новый год.

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