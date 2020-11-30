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Суд начнет рассмотрение дела о крушении автобуса в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Сретенский районный суд Забайкальского края в понедельник начнет слушания по делу о ДТП с рейсовым автобусом, случившемся год назад, и унесшего жизни 19 человек. Обвиняемый — предприниматель, чья компания занималась пассажирскими перевозками.

Авария произошла 1 декабря 2019 года. Рейсовый автобус следовал из Читы в Сретенск. Не доехав нескольких остановок до конечного пункта, он пробил ограду на мосту и, перевернувшись в падении, упал на крышу на лед реки Куенга. Водитель и еще 18 пассажиров, в том числе трое детей, погибли на месте.

Спустя день после трагедии следователи задержали главу компании-перевозчика Ивана Стрельникова. Его заподозрили о оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

В начале рассматривалась версия о лопнувшем колесе. Но в ходе следствия выяснилось, что была неисправна тормозная система, а перед выходом на маршрут автобус не прошел техосмотр. В итоге на скользкой дороге водитель не смог затормозить и автобус занесло.

Стрельникова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тема: Автобус рухнул с моста в Забайкалье
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Суд начнет рассмотрение дела о крушении автобуса в Забайкалье
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