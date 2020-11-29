Сериал «Идеальная семья»: каждый узнает себя

Сериал «Идеальная семья» стартует на ТНТ 30 ноября. Проект претендует на успех благодаря трогательности, юмору и тому, что зрители смогут узнать в сюжете себя и посмеяться над своими проблемами.

«Идеальная семья» — история о том, как совсем неидеальное семейство Соколовых попытается с помощью реалити-шоу стать лучшей версией себя и доказать миллионам россиян, что идеалы и ценности у каждого свои.

Сюжет

В центре повествования семейство Соколовых — папа Леша, мама Катя и дети Ваня и Юля.

Леша влип в проблемы на работе и никак не может погасить долги, Катя рано стала мамой и не успела пожить для себя. Ваня докучает всем своей гиперактивностью, а Юля пугает родителей переходным возрастом и путается в поиске себя.

Несмотря на это, Соколовы решают принять участие в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором самое понимающее и гармоничное семейство получит большой денежный приз.

Для Леши это не только шанс погасить ипотеку, но и единственная возможность скрыться от головорезов, которые преследуют его из-за проблем на работе. Вот только Катя ничего не знает ни о проблемах мужа, ни о том, что с определенного дня наблюдать за их жизнью будет вся страна.

Катя была уверена, что Леша наконец-то устроил семье отпуск в шикарной вилле с бассейном и безлимитным спа. Когда правда открывается, появляются вопросы. Как выйдет из ситуации Леша, которому ни в коем случае нельзя оказаться за периметром? Примут ли зрители шоу Соколовых, совсем не похожих на стереотипное идеальное семейство?

Семейную пару Леши и Кати Соколовых сыграли Павел Деревянко и Ольга Медынич, их детей — Софья Лукьянова и Иван Бычков. Также в сериале снялись известный телеведущий и актер Вячеслав Манучаров, Борис Дергачев («Триада»), Валентин Самохин («Колл-центр») и другие.

Каждый увидит себя

«Наш сериал получился не просто смешным. Его персонажи узнаваемые, за них вы точно будете переживать, потому что сценарий написан талантливо. А еще это семейный сериал, который обречен понравиться всем. Несмотря на то, что в нем есть немного пикантных сцен, это очень трогательная история», — сказал о проекте исполнитель главной роли Павел Деревянко.

По словам Вячеслава Манучарова, исполнившего в сериале роль продюсера реалити, зрители впервые увидят на экране изнанку телевизионной кухни. В комедийном проекте закулисная сторона большого телешоу будет очень честной и интересной.