Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири

Чехов глазами пьяницы, исполинская голова вождя и черный «адский» троллейбус. Скульптуры в Сибири вызывали восхищение, споры, негодования и отторжения у горожан. Но в итоге многие из них стали визитками сибирских городов и туристическими достопримечательностями.

Памятник Чехову в Томске

Томский Чехов — одна из самых популярных скульптур Сибири. Бронзовый двухметровый памятник еще до создания вызвал множество как возмущенных отзывов, так и восторженных откликов. Босой классик с зонтиком за спиной задумчиво смотрит вдаль. А на постаменте надпись «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего "Каштанку"».

Необычный образ классика, по словам автора памятника Леонтия Усова, своеобразный ответ томичей за отзыв, оставленный Чеховым после посещения города. Прозаик в 1890 году был проездом в Томске и составил весьма нелестное резюме.

«Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о задницу… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, некрасивых и твердых на ощупь…», — негодовал классик.

При этом автор уверяет, что памятник — не месть классику. Но раз уж он решил увековечить то, что в Томске живут пьяницы, то горожане и будут «смотреть на него нетрезвыми глазами», рассказал Усов «Ревизор.ру».

Омский «Степаныч»

Скульптура сантехника в Омске тоже, своего рода, визитная карточка города. Горожане зовут его «Степанычем». Любят и заботятся о нем. Некоторые прохожие дают Степанычу закурить, чистят, смахивают пыль… А еще верят, что положить монетку рядом с памятником — к удаче.

Появилась скульптура в 1998 году ко дню празднования Дня города. И омичи сразу же стали его называть Степанычем. А идея принадлежала мэру города Валерию Ращупкину. На него произвела впечатление похожая скульптура в Братиславе.

Такая любовь и забота, возможно, обусловлена тем, что скульптура сделана весьма качественно, делится мнением новосибирский архитектор Игорь Поповский. «Ее пытались повторить в других городах, но не получилось. Вопрос в том, что не всякая скульптура выполняется качественно», — отмечает он.

Ленин-гигант

Визитная карточка столицы Бурятии, города Улан-Удэ — памятник Ленину, вернее, его голове. Установлена скульптура в центре города на площади Советов. Ее высота — 7,7 метра, ширина — 4,5 метра, а вес — 42 тонны. За исполинские размеры памятник удостоился места в Книге рекордов России.

Если бы у исполинской головы Ленина было тело, то в высота памятника достигла бы 61,6 метра. Это на 15,6 метра выше, чем статуя Свободы и на 9,6 метра выше, чем «Родина-мать», рассчитали дизайнеры студии «ELEMENT».

Установили «голову» в 1971 году, и памятник сразу вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Молодое поколение нашло идею оригинальной, а коммунисты старой закалки негодовали — вождя обезглавили!

По прошествии времени «голова» стала ориентиром для местных и достопримечательностью города. Горожане часто демонстрируют Ленина гостям, назначают свидания «под левым ухом» и фотографируются на ее фоне. Дедушка Ленин прочно обосновался на открытках, магнитиках и другой сувенирной продукции.

«В этой голове есть что-то колоссально интригующее. Представление народа о нем, эмоционального восприятия вождя. В этом и есть уникальность этого объекта. Он вызывает сильные эмоции, ну, как сфинкс в Египте», — говорит Поповский.

Спорный вождь

В ноября 1970 года на площади Ленина в Новосибирске появилась шестиметровая скульптура вождя мирового пролетариата. Ленин — часть композиции. Справа от него стоят рабочий, солдат и крестьянин, а слева – молодой человек с факелом и девушка с колосьями. Но многим горожанам не понравилась композиция, не нравится и сейчас.

#Россия Где в Сибири Ленин одет в женское пальто?

«С одной стороны это объект, с точки зрения самого подхода, очень лаконичный и абсолютно модернистский, эпохи 1970–1980 годов. Но он занимает много пространства и совершенно перекрывает эффект от здания оперного театра. И это привело к тому, что парк стал деградировать и, вообще, оперный театр где-то там "завалился"», — комментирует Поповский.

Архитектор добавляет, что перед установкой памятника не учли градостроительные архитектурные характеристики. Сейчас убрать памятник вождю невозможно. Он считается объектом культурного наследия федерального значения. Но скорее всего, этого и не требуется, он также стал визитной карточкой города.

«Черный троллейбус»

Чита, вероятно, может спокойно забрать себе лавры самого нашумевшего памятника 2020 года. В октябре в Сети появились фото троллейбуса, которые возмущенные горожане назвали «троллейбусом из ада». Как выяснилось позже, в качестве основы скульптор Вячеслав Легенький взял настоящий, но списанный троллейбус, оставил от него переднюю половину, прикрепив металлические направляющие.

На постаменте памятник оказался «сырым», загрунтованным в черный цвет, с торчащими металлическими прутьями. И моментально стал героем социальных сетей. На одних произвел тяжелое впечатление. Другие восхищались задумкой автора.

«Самое главное, что скульптора не оставляет равнодушным. Это лучше, чем когда скульптура не оставляет никого впечатления. Если она сделана для галочки, в честь какого-то события политического, политического или исторического деятеля. Ну, возьмут и сделают в одинаковой позе по всем городам, как в свое время наштамповали Ленина», — говорит новосибирский архитектор.

По его мнению, порой в погоне за скульптурной штамповкой, города проигрывают. И наполнять город бессмысленными и безэмоциональными штампами — неправильно.

А какая скульптура нужна современному городу?

Почти все скульптуры, которые сейчас принято называть современными городскими, и за которые голосуют на популярных проектах, можно назвать «матрешками». «Лубочные картинки. Ну, с таким же успехом можно гномиков у себя на дачных участках поставить», — считает архитектор Александр Чернов.

Поповский считает, что эти изваяния относятся, скорее, к искусству городского характера. «Например, водопроводчик, вылезающий из люка, или человек, которому трут нос, руку, плечо. Вокруг скульптур появляются приметы и легенды. Часто такие скульптуры появляются на пешеходных улицах. И они имеют место быть», — рассуждает эксперт.

Но, по мнению Чернова, и классическая и модернистская скульптура — уже удел прошлого. А тем более — цветы и градоначальники на конях. Современная городская скульптура должна идеально вписываться в архитектуру.

«Современная архитектура какая? Она без всякой лепнины, кружев, кренделей. Абстрактные простые формы вписываются в современные дома- коробки. Нужна абстрактная, футуристическая скульптура. Чего у нас народ не понимает. Он почему-то думает, что скульптуру надо понимать. А ее не надо понимать, ее надо чувствовать! Понимать надо математику, физику. А искусство – чувствовать», — уверен архитектор.

И это характерно не только для России, добавляет архитектор. Все современное искусство построено на ассоциативном мышлении. И это не всегда просто для понимания и восприятия обывателя. Например, Клауд-Гейт в парке Чикаго.

«Непонятная капля зеркальная. Этот объект вызывает непонятые ассоциации, когда подходишь и видишь преломленный мир, преломленного себя. И естественно, какая-то часть горожан не может понять, зачем большой бюджет вкладывали в такую абстрактную вещь. И мнение по таким вещам всегда разделятся. Ее либо откровенно ненавидят, либо откровенно восторгаются», — говорит архитектор.

По наблюдениям Поповского, современная мировая скульптура все больше наполняется иронией. То есть в ряде случаев она предполагает ироничный образ, который не должен восприниматься так прямолинейно, как классический или модернистский.

«А наше общество модернистское. По ценностной платформе оно жестко распределяет черное и белое. Оно может воспринять классическую скульптуру, оно может воспринимать скульптуру модернистского характера, те же стелы. Но абстрактную скульптуру воспринимает сложно», — заключает он.