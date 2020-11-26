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Омский Роспотребнадзор не нашел оснований для дистанционки в вузах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Областное управление Роспотребнадзора не нашло оснований, чтобы рекомендовать омским вузам переход на дистанционную форму обучения, сообщила пресс-служба администрации региона.

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В Омской области 23 вуза. С этой недели восемь из них вышли с двухнедельной «удаленки», столько же продолжают работают в дистанционном режиме, еще семь совмещают оба формата.

У Роспотребнадзора нет оснований рекомендовать вузам переход на дистанционную форму обучения: возвращаться на очную форму или продолжать электронное обучение – решать ректорам, пояснил на совещании заместитель главного государственного санитарного врача Омской области Пётр Усков.

«В условиях работы вузов в электронной образовательной среде и при наличии ресурсов вузам рекомендовано использовать гибридный тип обучения, когда лекционные занятия проводятся в режиме онлайн, а ряд других занятий – по возможности и исходя из особенностей выстраивания учебного процесса – в очной форме в малых группах с соблюдением санитарных норм», – сказано в сообщении администрации.

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