Омский студент создал петицию в защиту дистанционки

Студент ОмГТУ Александр Тараканников создал петицию в защиту дистанционного обучения, ее подписали тысячи человек.

Тараканников создал обращение«Пересмотрение «гибридного формата обучения» в университетах и колледжах города Омска» в приложении «Петиции» соцсети «ВКонтакте». Омские власти приняли решение вернуть вузы на смешанный формат обучения, но студент защищает «удаленку».

«Студентам в данный момент хорошо преподают в дистанционном режиме. В том же ОмГТУ много студентов не из Омска, которые не могут приехать до сих пор. Они не могут ходить на очные практические занятия. Только благодаря дистанционному обучению они начали вникать в курс обучения», – сказано в тексте петиции, которую подписали более 9 тысяч человек.

Тараканников уточнил, что даже у тех, кто живет в Омске, дорога на одну-две пары в день занимает много времени и создает риск заражения в общественном транспорте.