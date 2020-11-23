НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Омский студент создал петицию в защиту дистанционки

Источник:
Sibnet.ru
853 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Студент ОмГТУ Александр Тараканников создал петицию в защиту дистанционного обучения, ее подписали тысячи человек.

Тараканников создал обращение«Пересмотрение «гибридного формата обучения» в университетах и колледжах города Омска» в приложении «Петиции» соцсети «ВКонтакте». Омские власти приняли решение вернуть вузы на смешанный формат обучения, но студент защищает «удаленку».

«Студентам в данный момент хорошо преподают в дистанционном режиме. В том же ОмГТУ много студентов не из Омска, которые не могут приехать до сих пор. Они не могут ходить на очные практические занятия. Только благодаря дистанционному обучению они начали вникать в курс обучения», – сказано в тексте петиции, которую подписали более 9 тысяч человек.

Тараканников уточнил, что даже у тех, кто живет в Омске, дорога на одну-две пары в день занимает много времени и создает риск заражения в общественном транспорте.

Еще по теме
«Лехе из деревни» пообещали быстрый интернет в этом году
Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
Удаленку отменили в школах Кузбасса
Новогодние каникулы могут продлить в Новосибирской области
смотреть все
Жизнь #Образование #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Одобрена реформа обязательного медицинского страхования
•
Смартфоны получат инфракрасную зарядку
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Приангарья увеличат размер выплаты на первенца
Сибирь 25.11.2020 11:00
Меняйло предложил создание COVID-центров в поликлиниках Приангарья
Сибирь 25.11.2020 10:42
Пациенты в Хакасии хуже других сибиряков выздоравливают после COVID
Сибирь 25.11.2020 10:40
Проезд в автобусах Новокузнецка временно стал бесплатным
Сибирь 25.11.2020 10:28
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7913
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6937
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4216
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
4020
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Одобрена реформа обязательного медицинского страхования
•
Смартфоны получат инфракрасную зарядку
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
35
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27