Томская Дума приняла решение по прямым выборам мэра

Дума Томска в среду рассмотрела предложение отменить прямые выборы мэра города, инициативу не поддержали.

Отменить прямые выборы мэра предложил депутат-единоросс Игорь Чернышев еще до ареста главы города Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Задержание мэра заставило депутатов вспомнить это предложение.

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В среду Чернышев подробно аргументировал свою идею. По его словам, депутаты в состоянии прописать конкретные требования для выбора мэра, чтобы город возглавил достойный человек. Другие депутаты городской Думы оставили свои отзывы. Окончательное решение должна принять Дума области.

«Если коллеги из областного парламента все-таки лишат томичей права выбирать мэра, томичи просто так это не проглотят», – высказалась самовыдвиженец, сторонница Алексея Навального Ксения Фадеева (прямая трансляция заседания велась на сайте Думы).

В итоге ни одна фракция не поддержала предложение Чернышева. Томск остается одним из немногих городов страны, где прямые выборы мэра сохранились, сейчас их всего 10.

Спикер Думы Чингис Атакаев привел данные соцопросов, которые свидетельствуют о том, что большинство томичей также будет против отмены прямых выборов мэра.