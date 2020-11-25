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Томская Дума приняла решение по прямым выборам мэра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Дума Томска в среду рассмотрела предложение отменить прямые выборы мэра города, инициативу не поддержали.

Отменить прямые выборы мэра предложил депутат-единоросс Игорь Чернышев еще до ареста главы города Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Задержание мэра заставило депутатов вспомнить это предложение.

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В среду Чернышев подробно аргументировал свою идею. По его словам, депутаты в состоянии прописать конкретные требования для выбора мэра, чтобы город возглавил достойный человек. Другие депутаты городской Думы оставили свои отзывы. Окончательное решение должна принять Дума области.

«Если коллеги из областного парламента все-таки лишат томичей права выбирать мэра, томичи просто так это не проглотят», – высказалась самовыдвиженец, сторонница Алексея Навального Ксения Фадеева (прямая трансляция заседания велась на сайте Думы).

В итоге ни одна фракция не поддержала предложение Чернышева. Томск остается одним из немногих городов страны, где прямые выборы мэра сохранились, сейчас их всего 10.

Спикер Думы Чингис Атакаев привел данные соцопросов, которые свидетельствуют о том, что большинство томичей также будет против отмены прямых выборов мэра.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?