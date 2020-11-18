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Пять медиков в Томске заразились коронавирусом после прививки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Инфекционист из Томска Евгения Алексеева сообщила в соцсетях о заражении коронавирусом после прививки. Выяснилось, что таких врачей в регионе еще четверо.

«Про прививку: она не защищает от заражения, она должна защитить от тяжелого течения – проверим. Про самочувствие: я в порядке! Температура нормальная, запахи различаю, сатурация 99%, полна сил и энергии», – написала Алексеева в Instagram.

Как сообщила журналистам в среду начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина, от коронавируса привили сотрудников станции скорой помощи Томска, респираторных госпиталей медсанчасти №2, горбольницы №3, больницы скорой помощи и Томской районной больницы.

«В период после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа – еще у одного человека. Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе, пациентам с новой коронавирусной инфекцией», – уточнила Волошина.

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Врачу горбольницы №3, сообщившей о заболевании в соцсетях, по данным властей, прививку сделали 5 ноября. Тест показал положительный результат 14 ноября, то есть с момента прививки до начала заболевания прошло менее 10 дней.

«В данном случае, вероятнее всего, причиной инфицирования стало то, что у медицинских работников к моменту контакта с вирусом не полностью сформировался иммунитет к нему. Так как вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки», – сказала Волошина.

По ее словам, из заболевших медиков трое переносят коронавирус без симптомов, у двоих оставшихся – среднетяжелое течение болезни.

Тема: Распространение коронавируса
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