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Губернатор Приангарья назвал дату выдачи бесплатных лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в ближайшее время в регионе начнется выдача бесплатных лекарств для больных с COVID-19. Препараты будут раздавать через аптеки, передала пресс-служба регионального правительства.

Правительство РФ в ноябре приняло решение о выделении регионам бюджетных средств для выдачи бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией. Иркутская область получила почти 90 миллионов рублей. Раздача лекарств начнется с четверга, на основании врачебного диагноза. 

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«Препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства», — потребовал Кобзев.

Получить медикаменты смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтеры или медицинские работники. В соседней Бурятии, по словам главы республики Алексея Цыденова, 4-м тысячам больных уже раздали бесплатные лекарства.

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