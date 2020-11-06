Правила покупки: как выбрать зимнюю куртку

Потепление накрыло большую часть России, но уже в середине ноября погода станет по-настоящему зимней. Многим потребуется обновить зимний гардероб из курток и пуховиков. Как выбрать верхнюю одежду на холодное время, рассказали эксперты «Роскачества».

При покупке зимней куртки или пальто первое, что нужно сделать, – это определиться с утеплителем. Они бывают натуральные и синтетические. Натуральные утеплители – пух и перо утки, гуся, гаги. Синтетические – шелтер, холлофайбер, синтепух, изософт, тинсулейт. Они не уступают натуральным по своим свойствам.

Пух против синтетики

«Синтетические волокнистые системы в виде полотен или отдельных волокнистых компонентов позволяют обеспечить не только должный уровень теплоизоляции в любых климатических условиях, но и терморегуляцию пододежного пространства, сделать одежду "интеллектуальной", при этом обеспечить простоту ухода и эксплуатации», – отметила главный технолог ООО «Термопол» Елена Мезенцева.

Нужно понимать, что натуральные материалы сложнее в уходе, изделия с ними труднее стирать. Зато они точно согреют в настоящие морозы. Большинство синтетических курток используется при небольших морозах, а пуховые – при сильном. Есть даже такие, которые можно носить при температуре в -40...-50 градусов.

При покупке куртки можно понять, какой наполнитель в ней. Пух более мягкий на ощупь, а полиэстерные волокна более грубые и похрустывают. При надавливании на куртку синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», а натуральный – мягко проминаться.

«Настоящий пуховик с качественным натуральным наполнителем должен легко сворачиваться до компактных размеров и весить меньше. Обычно вся техническая отделка (кнопки, молнии) должна быть фирменной, с нанесенными лейблами производителя или с указанием производителя молнии. Подделки часто снабжаются дешевой непримечательной пластиковой фурнитурой», – рассказал руководитель отраслевого испытательного центра ОАО «ИНПЦ ТЛП» Дмитрий Гузов.

Гузов предупредил, что куртка с натуральным утеплителем будет значительно дороже, чем с синтетическим, но это еще не гарантирует высокое качество одежды.



Вторсырье ради экологии

Часто утеплитель делают из восстановленных волокон. Материалы из переработанных материалов почти невозможно отличить от произведенных из первичных волокон, которые дороже на 15–20%. Верхняя одежда из вторсырья может стоить дешевле.



«Использование вторичного сырья, так же, как и вторичный оборот восстановленных изделий, набирает темпы во всем мире. Многие фирмы outdoor-направления используют только вторичное сырье при производстве, некоторые компании используют даже вторичный пух. Безусловно, качество вторичного сырья уступает по своим характеристикам первичному», – прокомментировал генеральный директор фирмы «Баск» Владимир Богданов.

По его словам, беспокойство людей о загрязнении планеты с каждым годом становится все сильнее, поэтому многие сознательно жертвуют качеством и покупают одежду с использованием вторсырья.

Секреты выбора

Что касается фурнитуры, эксперты советуют остановить выбор на «молнии». Она плотно скрепляет борта куртки, что позволяет сохранить тепловые свойства. Другие крепления, например, пуговицы и кнопки, находятся на расстоянии друг от друга, поэтому куртку будет продувать. Молния на куртке должна иметь двухстороннюю тканевую защиту.

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Важно обратить внимание на то, не сковывает ли куртка движения. Лучше взять изделие на размер больше, чтобы можно было надеть под него теплый свитер.

«Маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе и поставщиках или импортерах (при наличии). Это необходимо, чтобы потребитель знал, куда обратиться с претензиями к качеству приобретенной им вещи», – предупреждает «Роскачество».

Независимо от того, где произведен товар, если он продается в России, в маркировке должна содержаться полезная для потребителей информация на русском языке.

На этикетке обязательно должны быть указаны состав использованных материалов и информация о наполнителе. Маркироваться должна вся верхняя одежда, произведенная не только за границей, но и в России.