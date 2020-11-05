Омский Минздрав призвал «не искать виноватых»

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова впервые сделала заявление по тяжелой ситуации в отрасли – она призвала жителей региона не искать виноватых и не ругать врачей.
В конце октября бригады «скорой» в Омске привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых не принимали в больницы. Ситуация получила огромный резонанс и стоила должности замминистра Анастасии Маловой.
Министр Ирина Солдатова не давала комментариев в связи с ЧП, хотя по теме неоднократно высказывались губернатор региона Александр Бурков и представители федерального Минздрава.
«Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, "подливать масла в огонь" и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких», – написала Солдатова в Instagram в среду, поздравляя омичей с Днем народного единства.
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Дорогие омичи, поздравляю Вас с государственным праздником — Днем народного единства нашей великой страны! Сегодня как никогда нам необходимо единство! Единство духа, сил и мыслей! Единство населения, пациентов, врачей, медицинских сестер, волонтеров, чиновников, СМИ и всех, кто прямо или косвенно может влиять на ситуацию! Ни одна страна мира не была готова к пандемии! Сможем ли мы победить пандемию? БЕЗУСЛОВНО, СМОЖЕМ! И МЫ ПОБЕДИМ! Но медицине сейчас нужна помощь… каждого из Вас! Ваше терпение и понимание! Нагрузка на систему здравоохранения возросла многократно, болеют врачи и медсестры, их близкие и родственники, к сожалению, в этой неравной борьбе мы теряем коллег! Но и в этом режиме система здравоохранения Омской области делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19! Мы разворачиваем дополнительные койки, используем двухэтапный режим лечения с долечиванием, чтобы увеличить доступность реанимационных мест тем, кому действительно нужна помощь врачей, привлекаем на помощь студентом и волонтеров. Достаем лекарства! Рассказываем всеми доступными способами что нужно делать и что нет, что антибиотики не лечат вирусную пневмонию! Вводим и требуем ограничительных мер, разобщения коллективов, дистанционного обучения! Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких! #СТОП-COVID #омскаяобласть #МыПобедим #ДеньНародногоЕдинства