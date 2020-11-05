Омский Минздрав призвал «не искать виноватых»

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова впервые сделала заявление по тяжелой ситуации в отрасли – она призвала жителей региона не искать виноватых и не ругать врачей.

В конце октября бригады «скорой» в Омске привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых не принимали в больницы. Ситуация получила огромный резонанс и стоила должности замминистра Анастасии Маловой.

Министр Ирина Солдатова не давала комментариев в связи с ЧП, хотя по теме неоднократно высказывались губернатор региона Александр Бурков и представители федерального Минздрава.

«Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, "подливать масла в огонь" и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких», – написала Солдатова в Instagram в среду, поздравляя омичей с Днем народного единства.